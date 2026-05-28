Ceturtdien turpinās pūst spēcīgs vējš un vietām gaidāma krusa. Rīgā izsludināts dzeltenais brīdinājums
Ceturtdien Latvijā turpinās pūst spēcīgs ziemeļrietumu vējš, bet vietām gaidāma krusa un pērkona negaiss, brīdina sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 14-19 metrus sekundē (m/s). Diena būs daļēji saulaina, mākoņaināka valsts austrumos. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss un krusa. Maksimālā gaisa temperatūra būs +12..+16 grādi.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, spīdēs saule un ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 m/s. Gaiss iesils līdz +14 grādiem. Galvaspilsētā no dienas vidus līdz vakaram būs spēkā meteorologu izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
Rietumos no Latvijas saglabājas liels anticiklons, austrumos - ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1016 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
Jau ziņots, ka trešdien stiprākās vēja brāzmas atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem bija 22 m/s Rīgas centrā, 20 m/s Dagdā un Saldū, kā arī 19 m/s Daugavgrīvā, Priekuļos un Rēzeknē.
Dzestrākais rīts novērots Alūksnē
Ceturtdienas rītā dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa kvalitāte laba. Pūš mērens ziemeļrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē (m/s). Gaisa temperatūra ceturtdien plkst. 5 bija no +5 grādiem Alūksnē līdz +11 grādiem Kurzemes rietumkrastā.
Rīgā rīta agrumā neliels mākoņu daudzums, pūš ziemeļu, ziemeļrietumu vējš ar brāzmām līdz 15 m/s, gaisa temperatūra svārstās ap +10 grādiem.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijā bija +12..+15 grādi. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 27. maijā bija +40 grādi Portugālē, un +40 grādu atzīme šogad Eiropā sasniegta pirmo reizi. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -4 grādi kalnos Norvēģijā.