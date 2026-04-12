Andželinas Džolijas meita Šilo debitē korejiešu popzvaigznes videoklipā. Kā viņa tur nokļuva?
Holivudas aktrises Andželinas Džolijas meita Šilo pārsteigusi fanus. Viņa nofilmējusies korejiešu popzvaigznes Dajoung mūzikas videoklipā!
Andželinas Džolijas vecākā meita Šilo debitējusi mūzikas videoklipā. 19 gadus vecā meitene atlasē piedalījusies ar skatuves vārdu Ši. Viņa tika izvēlēta dalībai korejiešu popzvaigznes Dajoung dziesmas “What’s a Girl to Do” videoklipā. Radošā grupa pat nenojauta, ka lomai izvēlētā jauniete ir meita divām lielākajām Holivudas zvaigznēm – Andželinai Džolijai un Bredam Pitam.
Vēlāk “Starship Entertainment” apstiprināja Dienvidkorejas laikrakstam “Maeil Business Newspaper Star Today”, ka Šilo piedalījusies atvērtā atlasē, kas notika ASV, kur viņa uzstājās ar savu deju grupu “Culture”.
Tikai pēc tam, kad darbs pie videoklipa bija pabeigts, radošā grupa nejauši atklāja, ka viņu projektā piedalījusies Džolijas un Pita meita.
Šilo lēmums piedalīties atlasē ar pseidonīmu parāda viņas vēlmi pašai izveidot savu ceļu un karjeru. 2024. gadā savā 18. dzimšanas dienā viņa iesniedza tiesā prasību atteikties no dubultā uzvārda. Viņa nevēlējās vairs lietot tēva uzvārdu un turpmāk dokumentos ir reģistrēta kā Šilo Džolija. Ejot radošo ceļu, Šilo izvēlas lietot pseidonīmu Ši, tādējādi distancējoties no atpazīstamības, ko nes viņas slavenās mammas uzvārds. Meitene vēlas pati pierādīt savus talantus, nevis balstīties uz to, ka ir slavenu vecāku atvase.
Viņas brāļi un māsas ir veikuši līdzīgus soļus. Vecākais dēls Medoks (24) arī ir atteicies no tēva uzvārda un Andželinas 2025. gadā izdotās filmas “Modes aizkulises” titros pieteikts kā Medoks Džolijs. Arī jaunākā meita Vivjena (17), kad piedalījās Brodvejas izrādē “The Outsiders” kā producenta asistente, lietoja tikai mammas uzvārdu un radošās grupas sarakstā bija minēta kā Vivjena Džolija.