Kādreiz viņš bija tīņu elks, bet tagad saņem čekus par vienu centu: “10 lietas, kuras es tevī ienīstu” aktieris atklāj Holivudas realitāti
Reiz Endrū Kīgans bija viens no 90. gadu tīņu kino siržu lauzējiem, kuru skatītāji atpazina no “10 lietas, kuras es tevī ienīstu” un “Septītajām debesīm”. Taču tagad aktieris atklājis, ka Holivudas slava ne vienmēr nozīmē lielus ienākumus.
Nesen aktieris dalījies detaļās par neprognozējamajiem autoratlīdzību maksājumiem, ko joprojām saņem par filmām un televīzijas seriāliem. “Man tas šķiet ļoti smieklīgi, jo, protams, par dažādiem seriāliem saņemu dažādas summas, bet mēdz būt arī čeki par vienu centu, un to nosūtīšana izmaksā kādus 40 centus,” 47 gadus vecais aktieris sacīja podkāstā “The McBride Rewind”. “Viens cents nav mana laika vērts.”
Kīgans vislabāk pazīstams ar lomu 1999. gada romantiskajā komēdijā “10 lietas, kuras es tevī ienīstu”, kurā viņš filmējās līdzās Hītam Ledžeram un Džūlijai Stailsai.
Viņš norādīja, ka, visticamāk, lielākās autoratlīdzības summas joprojām saņem tieši par šo ikonisko tīņu komēdiju. “Domāju, ka “10 lietas, kuras es tevī ienīstu” dod lielākos maksājumus,” viņš atklāja. “Autoratlīdzības joprojām nāk arī no visiem tiem seriāliem — 10, 20, 50, 80 ASV dolāru apmērā.”
Slavas virsotnē Kīgans piedalījās vairākos populāros televīzijas seriālos un filmās. No 1997. līdz 2002. gadam viņš bija redzams seriālā “Septītās debesis”, bet no 1997. līdz 1998. gadam — seriālā “Party of Five”. Vēlākajos gados viņš parādījās arī seriālā “CSI: New York” 2010. gadā un “Related” no 2005. līdz 2006. gadam.
Kīganam bijušas lomas arī filmā “Neatkarības diena” (1996), “The Broken Hearts Club” (2000) un daudzos citos projektos.
Autoratlīdzības maksājumi aktieriem patiešām var būt ļoti neprognozējami — kamēr daži dažādu apstākļu dēļ nesaņem gandrīz neko, citi nopelna miljonus. Tā, piemēram, “Forbes” 2013. gadā atklāja, ka Rejs Romano gadā saņem aptuveni 18 miljonus ASV dolāru par seriālu “Visi mīl Reimondu”, kas tika demonstrēts no 1996. līdz 2005. gadam.
Taču pēdējā laikā vairāki slaveni aktieri dalījušies pārsteidzošos stāstos par autoratlīdzībām, atklājot, ka par savu darbu dažādos atmiņā palikušos seriālos viņi pelna pavisam maz. Seriāla “Kurš ir boss?” aktieris Denijs Pintauro, kuram tagad ir 50 gadu, nesen skaidroja, kāpēc starp aktieru atlases mēģinājumiem strādā par “Amazon Flex” piegādes šoferi.
“Gandrīz visi pārprot, ko nozīmē autoratlīdzības,” viņš sacīja. “Man tas šķiet traki. Cilvēki vienmēr pieņem — ja viņi tevi atpazīst, tad tev finansiāli viss ir nodrošināts uz visu dzīvi. Bet tā tas vienkārši nenotiek.”
Pintauro paskaidroja, ka par katru seriāla sēriju saņem “5 līdz 6 centus”. Seriālā viņš filmējās no 1984. līdz 1992. gadam, piebilstot, ka “viņi to var rādīt tik reižu, cik vēlas, un es vairs par to nesaņemu samaksu”.
Tikmēr Džodija Svītina no seriāla “Pilna māja” pagājušajā mēnesī pastāstīja, ka “nupat saņēmusi čeku par vienu centu”. 44 gadus vecā Svītina skaidroja, ka iemesls tam ir tas, ka mūsdienās viss ir straumēšanā: "Kurš par to saņem samaksu? Neviens par to nesaņem samaksu.”
Turpretim Lizai Kudrovai, kuras megahits “Draugi” tika demonstrēts no 1994. līdz 2004. gadam, joprojām pienākas ievērojamas autoratlīdzības summas. 62 gadus vecā aktrise pagājušajā mēnesī sacīja, ka viņa un viņas slavenie kolēģi no NBC komēdijseriāla joprojām katru gadu autoratlīdzībās saņem aptuveni 20 miljonus dolāru.