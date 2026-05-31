Nezāles arī der mēslojumam.
Šodien 07:01
Kā pašu rokām pagatavot dabīgu mēslojumu dārzam
Lai palīdzētu dārzeņiem augt veselīgiem un nobriedināt bagātīgu ražu, ne vienmēr palīgā jāņem mēslošanas smagā artilērija. Reizi pa reizei augus var piebarot arī ar paštaisītu mēslojumu.
Komposta tēja
Dari tā: 2 saujas gatava komposta aplej ar 10 l ūdens. Pēc 12 stundām ūdenī būs savairojušās kompostā esošās aerobās baktērijas. Atšķaidi komposta tēju ar ūdeni attiecībā 1:4 un izsmidzini uz augiem, lai bagātinātu augsni. Nešķaidīta komposta tēja noderēs profilaksei pret slimībām un kaitēkļiem.
Zaļā virca
Dari tā: piepildi ⅔ mucas ar nezālēm un tad pielej pilnu ar ūdeni. Raudzē 10–12 dienas, kamēr šķidrums kļūst zaļš un smaržo pēc tējas. Laistāmajam ūdenim uz 10 l pievieno 1 l zaļās vircas.
Nātru virca
Dari tā: 200 l mucas ⅓ aizpildi ar nātrēm, tad pielej ar ūdeni. Noturi vismaz 10 dienas un tad laisti augus. Kad nātru virca kļūst brūngana un sāk ost, tā vairs nav tik iedarbīga.