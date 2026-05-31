Rotaļu lācītis, kuru karaliene Elizabete II vēlējās redzēt uz sava dīvāna ik vakaru, tagad apskatāms apmeklētājiem
Rotaļu lācis, kas ik vakaru ieņēma goda vietu uz karalienes Elizabetes II dīvāna, ir viens no sirsnīgākajiem eksponātiem, kas ļauj ielūkoties monarhes privātajā pasaulē. Apmeklētājiem pirmo reizi dota iespēja skatīt karalienei īpaši mīļo "Hadingtonas lāci" un ielūkoties viņas ikdienas dzīvē Holirūdhausas pilī Skotijā.
Kad karaliene Elizabete II Skotijā strādāja pie sava rakstāmgalda, viņu vienmēr vērojis neliels rotaļu lācītis ar tradicionālu rūtainu skotu šallīti. Majestāte vienmēr lūgusi to novietot uz rozā dīvāna netālu no viņas. Tagad īpašais draugs pirmo reizi izlikts publiskai apskatīšanai Holirūdhausas pilī Skotijā.
Pūkainais ķepainis bija pazīstams kā Hadingtonas lācis. Savu vārdu viņš ieguvis par godu tāda paša nosaukuma pilsētai Skotijā, kas atrodas aptuveni 30 kilometrus uz austrumiem no Edinburgas. Pēc pašas karalienes īpaša lūguma Hadingtons katru dienu atradās savā vietā, kamēr valdniece pilī pārskatīja savas slavenās sarkanās dokumentu lādes.
Šis rotaļu lācis ir viens no daudziem personiskajiem priekšmetiem, ko šobrīd var aplūkot apmeklētāji. Karaliskās kolekcijas fonda pārstāvji pirmo reizi vēruši durvis uz karalienes Elizabetes II un prinča Filipa privātajiem apartamentiem viņu oficiālajā rezidencē Skotijā.
Apmeklētājiem atvērti karalienes Elizabetes II privātie apartamenti Holirūdhausas pilī Skotijā
Holirūdhausas pils kuratore Emma Stīda pastāstīja: “Karaliene šo lāci saņēma dāvanā, un pēc tam lūdza, lai ikreiz, kad viņa ierodas pilī, lācītis jau gaidītu viņu tieši šajā vietā uz dīvāna.”
Apmeklētāji var apskatīt karalienes viesistabu, ģērbtuvi un brokastu telpu, kā arī prinča Filipa rakstāmgaldu, mākslas kolekciju un viņa paša gleznotu Balmorālas ainavu. Šīs telpas sniedz retu ieskatu pāra ikdienas dzīvē – gan darbā, gan atpūtas brīžos. Te skatāms pavisam parasts televizors uz plastmasas statīva ar VHS videomagnetofonu, kā arī radio, kuru karaliene klausījās, gatavojoties dienai.
Gidi apmeklētājiem parādīs arī krēslu, kurā karaliene pēc vīra nāves viena pati brokastoja, kā arī galdu, pie kura viņa pati uzvārīja ūdeni tējkannā un salēja tasītēs savai ģimenei.
Karaliene Elizabete II un lāči
Karaliskās kolekcijas fonda izglītības programmu kurators doktors Ričards Viljamss sacīja: “Šīs nav telpas ar greznām lustrām. Tās drīzāk atgādina mājīgu un ļoti ērtu vidi, kurā dzīvojis mūsdienīgs pāris. Tas mums ļauj pavisam citā gaismā paraudzīties uz karalienes Elizabetes II dzīvi. Kontrasts ir patiešām pārsteidzošs."
Karaliene katru gadu Holirūdhausas pilī pavadīja tā dēvēto karalisko nedēļu — rīkoja dārza svētkus, pieņēma viesus un pildīja savus valsts pienākumus Skotijā.
Lai gan apartamenti joprojām ir daļa no funkcionējošas karaliskās rezidences un šobrīd tos izmanto karalis Čārlzs III un karaliene Kamilla, sabiedrībai tie būs pieejami 100 dienas gadā, kad karaliskā ģimene tur neuzturas.
Nelielā ģērbtuvē ir izstādīti arī trīs karalienes Elizabetes II tērpi. Uz kosmētikas galdiņa novietots “Roberts” radio, kas noregulēts uz “Radio 4”. Kuratori stāsta, ka Viņas Majestāte ģērbjoties labprāt klausījās radio un dienas laikā mēdzusi nomainīt trīs līdz piecus tērpus.
Karaliene Elizabete II un princis Filips paši izvēlējās mākslas darbus, kas rotā šo telpu sienas, gadu gaitā izveidojot iespaidīgu laikmetīgās mākslas kolekciju. Īpaša vieta tajā atvēlēta eļļas gleznām un sieviešu radītiem mākslas darbiem. Kolekcijā dominē ainavas, taču tajā atrodamas arī klusās dabas, industriālo skatu attēlojumi un jūras ainavas.
Prinča Filipa personīgās lietas atklāj viņa aizraušanos ar jūrniecību — uz rakstāmgalda novietots kuģa modelis stikla vitrīnā, kā arī neliels lielgabala makets. Savukārt karalienes viesistabā, kas ieturēta maigos rozā un zaļos toņos, apskatāms sarkani, balti un zili rotāts adatu spilventiņš, kā arī viņas iemīļotais lācis Hadingtons.