Nedēļas jaunumi "Tet+" - tikai latvisks saturs jaunā kanālā, ne visai legāls ceļš uz bagātību un stāsts par mūsu paaudzi
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties komēdiju "Kā novākt radiņus", seriālu "Eiforija" un jaunu kanālu "Tet+ Classic".
Satikt savējos
"Tet" paplašina savu televīzijas piedāvājumu, atklājot jaunu kanālu "Tet+ Classic".
Pirmo reizi Latvijas televīzijas vēsturē vienā TV kanālā būs iespēja redzēt simtprocentīgi pie mums radītu saturu. "Tet+ Classic" vienuviet apvienos pašmāju kvalitatīvas un skatītāju iemīļotas filmas, seriālus un šovus no klasikas līdz mūsdienu oriģinālsaturam. Televīzijas kanāls, kurā satikt savējos.
Jaunajā kanālā ikviens skatītājs varēs atrast sev tīkamāko saturu – sākot ar "Tet" oriģinālsaturu, piemēram, "Ķīlnieki", "Nelūgtie viesi", "Lielie muļķi" un "Produkts", līdz pat Latvijas kino klasikai – "Kad lietus un vēji sitas logā" (1967), "Paradīzes atslēgas" (1975) un "Dāvanas pa telefonu" (1977). Tāpat skatītāji varēs sekot līdzi iemīļotajiem realitātes šoviem, piemēram, "Četri uz koferiem" un "Slavenības bez filtra". Izklaidējošu un izglītojošu saturu varēs skatīties arī ģimenes ar bērniem – tiks demonstrēta "Mazā Mula lielajā mākslas pasaulē", "Mazo ģēniju akadēmija" un citi raidījumi jaunākajai paaudzei.
Jaunais kanāls "Tet+ Classic", kas veidots sadarbībā ar "Helio Media", papildina izklaides platformas "Tet+" piedāvājumu, stiprinot vietējā satura lomu un padarot to vēl pieejamāku skatītājiem. "Tet+ Classic" būs īpaši piemērots tiem, kas novērtē vienkāršu izvēli – kvalitatīvu izklaidi bez liekas meklēšanas, jo te viss ir pazīstams!
Ceļš uz bagātību
"Kā novākt radiņus" ir pavisam jauna melnā komēdija.
Pēc mātes nāves jaunais Bekets apņēmies kļūt par miljardu impērijas vienīgo mantinieku, un šī mērķa sasniegšanai viņš ieplānojis nogalināt. Turklāt nevis kādu, bet gan visus septiņus radagabalus, kuri stāv viņa ceļā uz bagātību. Cits pēc cita neparastos apstākļos sāk iet bojā pārējie mantinieki, bet ceļā uz bagātību Beketam rodas kāds jauns apgrūtinājums.
Stāsts par mūsu paaudzi
Seriāls "Eiforija" ir drāma par pieaugšanu. Skaists, sāpīgs un neērti godīgs stāsts par jaunību, kas deg no abiem galiem.
Šajā dzīvē pulsē nemiers, te viss ir pārāk spilgts, pārāk skaļš, pārāk intensīvs. Šī pasaule ir kā halucinācija, kurā realitāte un fantāzija saplūst vienā emocionālā virpulī. Galvenā varone ir divu "Emmy" balvu laureātes Zendajas atveidotā Rū – atkarīga, traumēta, gudra, jūtīga un reizē pilnīgi pazudusi. Taču "Eiforija" nav tikai Rū stāsts. Tā ir vesela paaudze, kas mēģina izdzīvot pasaulē, kur identitāte, seksualitāte, draudzība un mīlestība tiek filtrēta caur sociālajiem tīkliem, traumām un nepārtrauktu spiedienu būt “kādam”.
Pirmās divas sezonas seko vidusskolas videi, kur katrs notikums šķiet kā pasaules gals, jo pusaudžu emocijas ir absolūtas. Trešā sezona, kas norisinās piecus gadus vēlāk, izceļ varoņus no skolas sienām un iemet pieaugušo dzīves realitātē – tur, kur nav zvanu, nav skolotāju, nav attaisnojumu. Tikai sekas.
Seriālu "Eiforija" ("Euphoria") skatieties "Tet+" "HBO sadaļā".