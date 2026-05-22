Asarām acīs Kailija Minoga atklāj emocionālu stāstu par slepeno cīņu ar neauglību: "Es atliku ķīmijterapiju!"
Austrāliešu popzvaigznei Kailijai Minogai ir spoža karjera, kas stiepjas jau vairāku gadu desmitu garumā. Taču ģimenes laimi viņai nav izdevies atrast. Viņa nav apprecējusies un arī īstenot sapni par mātes lomu nav sanācis. Dziedātāja pati pastāsta, kāpēc.
Kailija Minoga atkal ir uzmanības centrā, jo “Netflix” nesen laidis klajā trīs sēriju dokumentālo filmu par slaveno popzvaigzni. Stāsts “Kylie” ļauj ieskaitītes dziedātājas dzīvē ļoti personīgi. Tajā tiek stāstīts arī par Kailijas cīņu ar vēzi, tostarp slimības atgriešanos pavisam nesen, par ko Kailija līdz šim nebija bildusi ne vārda publiski.
Dokumentālajā filmā popzvaigzne atklāj, ka pēc tam, kad pirmo reizi diagnosticēja vēzi, viņa atlikusi ārstēšanu, jo ļoti vēlējusies kļūt par mammu. Trešajā sērijā viņa atzina: “Vēzis nozīmē daudz vairāk nekā tikai saslimt ar to un izveseļoties – vai vismaz pagaidām būt veselai. Man bija 36 gadi, kad noteica šo diagnozi. Tas sakrita ar laiku, kad vajadzēja domāt par bērniem.”
Kailijai Minogai 50!
Viņa turpināja: “Es mēģināju. Es pat atliku ķīmijterapiju, lai mēģinātu, kas tajā laikā bija ļoti biedējoši, jo tu vēlies, lai slimība pēc iespējas ātrāk pazūd. Es gribēju justies droši, es vēlējos tikt no tās vaļā. Bet jā, es dažas reizes izmēģināju mākslīgo apaugļošanu (IVF), un vienmēr ar cerības pavedienu. Es nevarēju nemēģināt. Ja būtu izdevies, tas būtu bijis gandrīz kā brīnums. Taču nenotika. Grūti nedomāt, kā tas būtu bijis. Es esmu ļoti tuva savai ģimenei. Bet tas nebija mans ceļš.”
Filmā redzams aizkustinošs brīdis, kurā Kailija nolasa vēstuli, ko savulaik rakstījusi savam bērnam “kurš varētu būt bijis”: “Tuvumā neesošais bērniņ, manu puķīt, vai tu brīvi plūsti pa dzīves vējiem? Vai jūti manu elpu, kas ieplūst tevī, ietīta cerības segā, guļot sapņu gultā? Mans solis mūžībā nav tāds, kāds varēja būt. Vai varbūt vispār – jo neviens nezina, kur pūtīs nākotnes vēji. Es gaidu, ko man pačukstēsi.”
Jāpieņem savs liktenis
Šobrīd 57 gadus vecajai dziedātājai ārsti 2006. gadā pirmo reizi paziņoja, ka viņa ir brīva no krūts vēža. Jau kopš grūtās slimības viņa publiski bijusi ļoti atklāta par to, kāpēc nav kļuvusi par māti. 2019. gadā intervijā “Sunday Times Style” dziedātāja vaļsirdīgi runāja par savu veselību un to, kā tas ietekmēja ģimenes plānus. “Man bija 36 gadi, kad saņēmu diagnozi,” viņa atcerējās. “Skatoties reāli – vēlīnajā iespēju posmā.”
Dziedātāja arī agrāk runājusi par to, kā viņa ar gadiem pieņēmusi liktens lemto dzīves ceļu. “Man tagad ir 50, un es jūtos lielākā harmonijā ar savu dzīvi,” pirms septiņiem gadiem atzina Kailija. “Es nevaru teikt, ka nav žēl, bet būtu ļoti grūti doties uz priekšu, ja to uzskatītu par nožēlu, tāpēc man jāizturas cik vien iespējams filozofiski. Ir jāpieņem sava pašreizējā situācija un jādodas tālāk.”
Kailija, kas vienmēr skatījusies uz dzīvi reālistiski, sacīja: “Protams, es domāju, kā varētu būt bijis, taču tavs liktenis ir tāds, kāds tas ir. Es pat nevaru iedomāties, kādam brīnumam bija jānotiek, lai es paliktu stāvoklī… Šajā dzīves posmā es prātoju, vai es vispār būtu spējusi ar to tikt galā?”
Kailija ir atvērta iespējamībai kļūt par pamāti. “Būtu melots, ja teiktu, ka nav mazliet skumji, bet es cenšos neieslīgt tajā,” viņa norādīja intervijā izdevumam “Sunday Times”. “Pastāv liela iespējamība, ja/ kad es satikšu kādu, viņam jau būs bērni. Tāpēc es varu sevi iztēloties audžumammas lomā.”
Pārdomas par adopciju
Pēc šķiršanās no partnera Andresa Velenkoso 2014. gadā, Kailija atzina, ka varētu būt atvērta arī citām iespējām, runājot par mātes lomu. Tolaik intervijā izdevumam “The Sun” viņa izteicās, ka pēc šķiršanās “dzīve pagriezās citā virzienā”. Tas dziedātāju pamudināja atklāt, ka viņa varētu apsvērt adopciju pēc tam, kad bija teikusi, ka “daļa no manas jaunās dzīves sākuma šogad ir pieņemt, ka pašas bērns man varbūt nav paredzēts”.
Kailija atzina, ka pēc šķiršanās no līgavaiņa Džošua Sasses 2017. gada februārī jutusies “bēdu sagrauzta”, neskatoties uz to, ka vienmēr teikusi, ka nav no tām sievietēm, kas sapņo par došanos pie altāra.
Kailija ir mīloša tante savas māsas, bijušās “The X Factor” tiesneses Danijas Minogas 14 gadus vecajam dēlam Ītanam un brāļa Brendana 17 gadus vecajam dēlam Čārlzam.