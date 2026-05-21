“Es gaidu tavu čukstu” - Kailijas Minogas vēstule nedzimušajam bērnam aizkustina līdz asarām
Dziedātāja Kailija Minoga atkal ir uzmanības centrā — viņai veltīta trīsdaļīga “Netflix” dokumentālā filma “Kailija”. Seriāls atskatās uz dziedātājas neticamo dzīvi, tostarp abām viņas cīņām ar vēzi. Par otro no tām viņa līdz šim bija klusējusi.
Dokumentālajā filmā Kailija skaidroja, ka diagnozes brīdī viņa atlika ārstēšanas sākšanu, jo vēlējās mēģināt tikt pie bērna. Trešajā sērijā zvaigzne atzina: “Vēzis nav tikai stāsts par to, ka tev tas bija, tu tam tiki cauri un tagad viss ir kārtībā — vai pagaidām kārtībā. Man bija 36 gadi, kad saņēmu diagnozi, un tajā vecumā jau ir jādomā par bērniem.”
Viņa turpināja: “Es mēģināju. Es pat atlika ķīmijterapiju, lai mēģinātu, un tobrīd tas bija diezgan biedējoši, jo tu vienkārši gribi, lai tas pazūd. Lai tā vairs nav. Es gribu justies droši, es to negribu. Bet jā, es vairākas reizes mēģināju ar mākslīgo apaugļošanu, un vienmēr tur bija tāds cerības pavediens.
“Taču es nevarēju nemēģināt. Ja tas būtu noticis, tas būtu bijis gandrīz brīnums. Bet viss nenotika tā. Nevar nedomāt, kā tas būtu bijis — un es esmu tik tuva savai ģimenei. Taču tas nebija mans ceļš.”
Aizkustinošā brīdī viņa arī nolasīja vēstuli, ko bija rakstījusi savam bērnam, “kurš varēja būt”. Vēstījumā bija teikts: “Tālais bērn, mans zied, vai tu plīvo vējā? Vai tu mani jūti, kad es ieelpoju tevī dzīvību, ietītu cerību segā, aizmigušu uz sapņu gultas? Mans solis mūžībā nav tāds, kāds tas varēja būt. Vai arī nemaz — jo kas zina, uz kuru pusi pūtīs vējš? Es gaidu tavu čukstu.”
57 gadus vecā dziedātāja pirmo reizi saņēma ziņu, ka ir uzveikusi krūts vēzi, 2006. gadā. Kopš veselības problēmām viņa ir bijusi ļoti atklāta par to, ka viņai nav bērnu. 2019. gadā dziedātāja runāja par savu veselību un to, kā tā ietekmējusi viņas ģimenes plānus. “Man bija 36 gadi, kad saņēmu diagnozi,” viņa atcerējās. “Reāli raugoties, tu jau esi tajā vēlākajā posmā.”
“Can’t Get You Out Of My Head” dziedātāja arī stāstīja, ka ar gadiem ir pieņēmusi savu dzīves ceļu. “Man tagad ir 50, un es esmu lielākā mierā ar savu dzīvi,” Kailija atzina. “Es nevaru teikt, ka nav nekādas nožēlas, bet man būtu ļoti grūti virzīties tālāk, ja es to nosauktu par nožēlu. Tāpēc man vienkārši jāraugās uz to pēc iespējas filozofiskāk. Ir jāpieņem tas, kur tu esi, un jāturpina dzīvot.”
Kā reāliste Kailija piebilda: “Protams, es domāju, kā tas būtu bijis, bet tavs liktenis ir tavs liktenis. Un es nevaru iedomāties — ja kāda brīnuma dēļ es šajā dzīves posmā paliktu stāvoklī, es domāju: vai es vispār ar to tiktu galā?”
Atskatoties uz šķiršanos no partnera Andresa Velencoso 2014. gadā, Kailija atklāja, ka mātes jautājumā viņa varētu būt atvērta arī citām iespējām. “All the Lovers” dziedātāja sacīja, ka pēc šķiršanās dzīve ieguva citu virzienu. Tomēr tas viņu pamudināja atklāt, ka viņa apsvērtu adopciju, pēc tam, kad bija sacījusi, ka "daļa no mana jaunā sākuma šogad ir pieņemt, ka pašai savs bērns varbūt nav mans ceļš”.
Kailija atzina, ka pēc šķiršanās no toreizējā līgavaiņa Džošua Sasa 2017. gada februārī jutās “salauzta”, lai gan iepriekš bija sacījusi, ka viņa “nekad nav bijusi tā sieviete, tā meitene, kura sapņo iet pie altāra”.
Kailija ir mīloša tante savas māsas, bijušās “X Factor” tiesneses Danijas Minogas, 14 gadus vecajam dēlam Ītanam, kā arī sava brāļa Brendana 17 gadus vecajam dēlam Čārlzam.
Kailijai Minogai 50!
Kailijai Minogai 50!