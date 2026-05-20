Mūžam jaunā dziedātāja Šēra
Šērai 80! Popmūzikas ikona, kura nekad nav dzīvojusi pēc noteikumiem
Šodien, 20. maijā, 80 gadi aprit vienai no spilgtākajām popkultūras ikonām pasaulē — Šērai. Viņa ir dziedātāja, aktrise, modes dumpiniece un atgriešanās karaliene, kura sešu desmitgažu laikā ne tikai radījusi hitus, bet arī vairākkārt mainījusi priekšstatu par to, kāda drīkst būt sieviete uz skatuves.
80 gadu jubileja, visticamāk, nav kaut kas tāds, kam Šēra piešķirtu pārlieku lielu nozīmi — konvencijas un citu gaidas viņai nekad nav bijušas īpaši svarīgas. Tieši bezbailība viņu padarījusi par vienu no lielākajām ikonām popmūzikas vēsturē. Līdzās viņas unikālajai balsij, ko acumirklī atpazīst vairākas klausītāju paaudzes, tieši daudzpusība un gatavība izmēģināt ko jaunu ir iemesls, kāpēc tādas mākslinieces kā Lady Gaga un Bejonse viņu minējušas kā iedvesmas avotu.
Pēdējo sešu desmitgažu laikā Šērai vairākkārt izdevies sasniegt pirmo vietu dažādos ASV “Billboard” topos. Tik ilgā laika posmā ko līdzīgu spējuši paveikt vien “The Rolling Stones”.
Viss sākās 1965. gadā ar klasisko dziesmu “I Got You Babe”, ko viņa ierakstīja duetā ar toreizējo vīru Soniju Bono. Savukārt pavisam nesen — 2023. gada nogalē — dziesma “DJ Play a Christmas Song” sasniedza pirmo vietu “Billboard” Adult Contemporary topā.
Laikraksts “The New York Times” reiz Šēru nodēvēja par “atgriešanās karalieni”. Savos memuāros viņa rakstīja, ka atgriezties ir tūkstošreiz grūtāk nekā kļūt slavenam: kļūt slavenam ir grūti, bet atgriezties ir gandrīz neiespējami. Tomēr Šērai tas izdevies atkal un atkal.
Mūžīgā tendenču noteicēja
Šēra vairākkārt noteikusi arī modes tendences. Sešdesmitajos gados viņa kopā ar vīru Soniju palīdzēja popularitāti iekarot tā saucamajām kļošenēm, padarot tās par vienu no hipiju kultūras spilgtākajiem simboliem. Viņa tās kombinēja ar īsiem topiem, kas tolaik arī bija ļoti izaicinoša izvēle, izraisot konservatīvāk noskaņoto sašutumu. Slavenajam pārim pat atteica naktsmājas vēsturiskajā Londonas “Hilton” viesnīcā, jo viņu apģērbs tika uzskatīts par pārāk neparastu.
Taču tas bija tikai sākums. Septiņdesmitajos gados Šēra savos televīzijas šovos valkāja vairākus kostīmu mākslinieka Boba Makija radītos tērpus, reizēm pārģērbjoties pat līdz 30 reizēm vienā raidījumā. Tērpi bieži bija drosmīgi — izgriezumi, caurspīdīgi audumi un kristāli pārkāpa robežas tam, ko televīzija tolaik uzskatīja par pieņemamu.
1974. gada “Met Gala” viņa ieradās Makija slavenajā “kailajā kleitā” — piegulošā tērpā no caurspīdīga, miesas krāsas auduma, kas bija rotāts ar kristāliem, fliteriem un baltām spalvām uz piedurknēm un apakšmalas. Kleita radīja iespaidu, ka dziedātāja ir pilnīgi kaila, izņemot mirdzošos kristālus. Tas kļuva par ikonisku modes mirkli, kas arī mūsdienās turpina iedvesmot slavenību stilu.
Šēras skatuves un ikdienas tērpi aizvadīto gadu laikā
No skandāliem viņa nebaidījās
1975. gadā Šēra šajā slavenajā tērpā nonāca arī uz žurnāla “Time” vāka. Tolaik tas tika uzskatīts par tik skandalozu un atkailinātu, ka vairākās ASV pilsētās žurnāla pārdošana tika aizliegta vai arī to pārdeva tikai “zem letes”. Nav pārsteigums, ka izdevums ātri vien tika izpārdots.
Ja kādam šķita, ka nākamajos gados Šēra kļūs piezemētāka, 1989. gads pierādīja pretējo. Viņa piedzīvoja pasaules mēroga muzikālu atgriešanos ar dziesmu, kuru sākotnēji pati nemaz neieredzēja — “If I Could Turn Back Time”. Hita panākumus lielā mērā veicināja tā videoklips.
Tajā Šēra uzstājās uz karakuģa, jūrnieku pūļa priekšā, valkājot caurspīdīgu sieta bodiju ar tikai divām melnām V veida joslām intīmāko ķermeņa daļu piesegšanai un ādas jaku. Tas izraisīja milzīgu skandālu — videoklipu atzina par jaunākai auditorijai nepiemērotu, un MTV to pārcēla uz vēlo vakara ētera laiku, kas savukārt palielināja kanāla reitingus. Bobs Makijs vēlāk atzina, ka šis tēls viņu samulsinājis, taču Šēra no tā neatteicās.
“Šēras efekts”
1998. gadā Šēra sarīkoja vēl vienu iespaidīgu atgriešanos. Deju dziesma “Believe” kļuva par lielāko hitu viņas karjerā, daļēji pateicoties drosmīgai un tolaik nepieredzētai izvēlei — izmantot AutoTune nevis slēpti, bet kā skaidri dzirdamu efektu.
Līdz tam šo programmu ierakstu studijās izmantoja diskrēti, lai labotu neprecīzas notis. Šēras komanda AutoTune pārvērta par stilistisku paņēmienu, ļaujot robotiskajai skaņai skanēt atklāti. Ierakstu kompānijas vadība sākumā bija skeptiska, taču Šēra iebildumus esot apklusinājusi ar frāzi: “Jūs to mainīsiet tikai pār manu līķi.”
“Believe” sasniedza pirmo vietu 23 valstīs, kļuva par LGBTQ+ kopienas himnu un nostiprināja Šēras pionieres statusu. Balss augstuma korekcijas efekta izteikta izmantošana vokālā mūsdienās pazīstama kā “Šēras efekts”, un kopš tā laika tas kļuvis ļoti populārs hiphopa, repa un R&B ierakstos.
Šēra spēj pagriezt laiku atpakaļ
Šēra šodien
2024. gadā pēc vairākkārt publiski paustas neapmierinātības, ka viņa tiek ignorēta, Šēra beidzot tika uzņemta Rokenrola slavas zālē. Tajā pašā gadā viņa izdeva “Cher: The Memoir” — pirmo daļu no savas divdaļīgās autobiogrāfijas, kas nokļuva “The New York Times” bestselleru saraksta augšgalā.
Kopš 2022. gada Šēra tiek saistīta ar mūzikas menedžeri Aleksandru “AE” Edvardsu. Kritiku par 40 gadu vecuma starpību attiecībās ar jaunāko draugu Šēra pērn novembrī raidījumā “CBS Mornings” komentēja pavisam vienkārši: “Citi cilvēki nedzīvo manu dzīvi.”
2026. gadā Šēra nav pazudusi no skatuves — viņa drīzāk pati pārņem kontroli pār savu leģendu. 80 gadu jubilejas gadā dziedātāja turpina atskatīties uz vairāk nekā sešas desmitgades ilgušo karjeru, gatavojot savas autobiogrāfijas otro daļu, kurā paredzēts turpināt stāstu par dzīvi, kas bijusi pārāk liela tikai vienai grāmatai.