Šodien 07:32
Pēc smagas slimības mūžībā devusies ginekoloģe Aija Tula-Rijkure
Pēc ilgstošas cīņas ar smagu slimību mūžībā devusies ginekoloģe, seksoloģe un hipnopsihoterapeite Aija Tula-Rijkure, informē Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija.
Tula-Rijkure bija Latvijas Kontraceptoloģijas, seksuālās un reproduktīvās veselības asociācijas prezidente, kā arī strādāja Diplomātiskā servisa medicīnas centrā un MFD Veselības grupas Sieviešu veselības centrā “Vita”.
Kolēģi viņu atceras kā profesionālu un iejūtīgu ārsti, lojālu un atbalstošu kolēģi, kā arī spilgtu un harizmātisku personību, kuras gribasspēks un uzņēmība palīdzēja pārvarēt daudzus dzīves šķēršļus.
Atvadīšanās no Aijas Tulas-Rijkures notiks 2026. gada 22. maijā plkst. 11 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā, Klostera ielā 2, Rīgā. Apbedīšana tuvinieku lokā paredzēta Raiņa kapos Rīgā.
Portāls Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Aijas Tulas-Rijkures tuviniekiem, draugiem, kolēģiem un pacientiem.