“Jaunajai Vienotībai” šodien jāizšķiras par dalību Kulberga valdībā
"Jaunajai vienotībai" (JV) šodien jāpieņem lēmums par dalību topošajā valdībā, kamēr pārējie potenciālie partneri sagaida skaidru atbildi par rīcībspējīgas koalīcijas izveidi.
Ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs (AS) pēc otrdienas sarunām ar JV pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un patlaban sarunās iesaistītas četras partijas. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kurā iezīmēti galvenie valdības darba principi - finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem.
No JV puses vēl tiek gaidīts galīgais lēmums par iesaistīšanos koalīcijā. Kulbergs uzsvēra, ka svarīgi ir panākt partneru savstarpēju izpratni un vienotu redzējumu, lai sabiedrībai jau tuvākajā laikā būtu skaidrs, vai izdosies izveidot rīcībspējīgu valdību.
JV politiķe Inese Lībiņa-Egnere apliecināja, ka partija kopumā atbalsta rīcības dokumenta izstrādi, tomēr gala lēmums vēl jāpieņem frakcijā un valdē, ievērojot iekšējās demokrātiskās procedūras. JV īpašu uzmanību pievērš cilvēktiesību jautājumiem un nepieciešamībai izvairīties no sabiedrību šķeļošām iniciatīvām.
Kā ziņots, pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas Valsts prezidents uzticējis jaunas valdības veidošanu AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot nedaudz vairāk nekā nedēļu.