Loteriju regulārs laimētājs atklāj "veiksmes atslēgu"
Roberts Bevans ir parasts vīrietis, kurš dzīvo ASV Aidaho štata Boisē. Vismaz tā varētu šķist no malas. Patiesībā viņš ir apveltīts ar neparastu talantu regulāri laimēt loterijās, un pagājušajā nedēļā viņš varēja gavilēt kārtējo reizi ar pamatīgu ķērienu.
Šis vīrietis jau gandrīz 30 gadus piedalās vietējās “Idaho Lottery” rīkotajās loterijās, kopsummā laimējot vairākus simtus tūkstošus dolāru. Nu viņš ir nopircis laimīgo biļeti jau 18. reizi, laimējot 50 000 dolāru.
“Vai zibens iesper 18 reizes? “Idaho Lottery” spēlētājam Robertam Bevanam… iespējams, tā tiešām notiek,” savā “Instagram” kontā pavēstījusi “Idaho Lottery”, daloties ar veiksminieka karjeras spilgtākajiem mirkļiem. “1997. gadā Roberts arī bija viens no uzvarētājiem mūsu ikoniskajā “Blazer Bucks” akcijā, kurā “Idaho Lottery” izdalīja SEPTIŅUS 1997. gada četru durvju “Chevy [domāts — “Chevrolet” – red.] Blazer” automobiļus visā Aidaho,” teikts ierakstā.
Papildus automašīnai viņa laimestu klāsts bijis no 1000 līdz 200 000 dolāriem. Nesenākais loms ir 50 000 dolāru laimests no “King Scratch” spēles.
Pats Bevans atzīst, ka piedalīšanās loterijās ar sievu gadu gaitā ir “kļuvis par dzīves sastāvdaļu”, ko pāris dara tikai un vienīgi izklaidei.
Bet kas tad ir viņa veiksmes avots? Bevana atbilde loterijas pārstāvjiem ir vienkārša: “Mana īstā veiksme ir 40 gadi kopā ar vienu un to pašu brīnišķīgo sievieti.” Nekādas īpašas taktikas vai stratēģijas loterijās viņam nemaz neesot, viņš ar sievu vienkārši mēdz ieraduma pēc nopirkt loterijas biļetes, kad dodas iepirkties vai uzpildīt automašīnai degvielu.