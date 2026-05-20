Pentagons paziņo par ASV militārās klātbūtnes samazināšanu Eiropā
ASV Aizsardzības ministrija otrdien paziņoja, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no četrām līdz trim, atgriežoties pie 2021. gada līmeņa.
Pentagons "ir samazinājis uz Eiropu nosūtīto brigādes kaujas grupu (BCT) kopējo skaitu no četrām līdz trim", teikts Pentagona paziņojumā.
Saskaņā ar ASV Kongresa ziņojumu vienā BCT ir no 4000 līdz 4700 karavīru.
Paziņojumā teikts, ka šīs brigāžu skaita samazināšanas rezultāts ir ASV spēku dislocēšanas Polijā "pagaidu atlikšana".
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss pirms tam otrdien pavēstīja, ka plānota 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā ir atlikta, nevis atcelta.
"Aizsardzības ministrija noteiks šo un citu ASV spēku Eiropā galīgo sastāvu, balstoties uz ASV stratēģisko un operacionālo prasību tālāku analīzi, kā arī uz mūsu sabiedroto spēju pašiem dot spēkus Eiropas aizsardzībai," teikts Pentagona paziņojumā.
Brigādes kaujas grupu skaita samazināšana notikusi pēc tam, kad vairākas nedēļas tika gaidīta ASV bruņoto spēku kontingenta samazināšana Eiropā un Vašingtona pieprasīja saviem sabiedrotajiem Eiropā ieguldīt vairāk līdzekļu savā aizsardzībā.
ASV prezidents Donalds Tramps ir apņēmies sodīt sabiedrotos, kuri nav atbalstījuši ASV vadīto karu pret Irānu un nav devuši ieguldījumu miera uzturēšanas spēkos Hormuza šaurumā.
Pentagons maija sākumā paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas.