Vai feminisms ir miris? Šovakar "Dāmas ar Drāmu" studijā gaidāmas viedokļu krustugunis
Šovakar kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" gaidāma epizode, kas sola izvērsties par vienu no sezonas apspriestākajām un emocionāli piesātinātākajām diskusijām.
Dāmas apskatīs dažādas aizvadītās nedēļas aktualitātes – personiskas sabiedrības problēmas, traģiskus notikumus, kā arī nokļūs viedokļu sadursmē par feminismu un mūsdienu izklaides kultūras riskiem.
Sieviešu izdegšana un „otrā maiņa”
Šī vakara epizode aizsāksies ar diskusiju par "Eurofound" pētījumu, kas atklāj skarbu realitāti – Eiropā, un jo īpaši Latvijā, sievietes daudz biežāk saskaras ar hronisku stresu un izdegšanu. Tas saistīts ar to, ka sievietes nereti strādā emocionāli smagās nozarēs, kā arī pēc darba uzņemas galveno rūpju slogu mājās, aizvadot „otro maiņu”. Raidījuma gaitā Dana Bjorka dalīsies ar ļoti personīgu un emocionālu stāstu par mēģinājumiem sabalansēt karjeru ar mātes pienākumiem, vienlaikus neatstājot sevi novārtā.
Vīriešu veselības krīze Latvijā
Nākamais temats pievērsīsies Latvijas vīriešu veselībai - nevēlēšanos rūpēties par sevi un tendencei ignorēt slimību simptomus līdz pēdējam brīdim. Ģimenes ārsti, tostarp asociācijas prezidents Ainis Dzalbs, ceļ trauksmi un norāda, ka tieši sievietes visbiežāk ir tās, kuras burtiski piespiež vīriešus vērsties pie speciālistiem. Dāmas studijā spriedīs, vai šis tā dēvētais „Džona Veina sindroms” un vīriešu aprūpēšana nav kļuvusi par vēl vienu smagu, neredzamu pienākumu uz sieviešu pleciem?
Traģēdija Bauskas pusē un drošība uz ceļiem
Raidījuma smagākais brīdis būs veltīts nesenajai traģēdijai Bauskas pusē, kur pēc izkāpšanas no skolēnu autobusa zem automašīnas riteņiem dzīvību zaudēja 13 gadus veca meitene. Šis notikums ir izraisījis milzīgu rezonansi un parakstu vākšanu platformā “ManaBalss” par bērnu drošību ceļu satiksmē. Raidījuma vadītājas, raugoties no vecāka perspektīvas, analizēs interneta komentētāju strīdus par to, kas šādās nelaimēs ir vainojams – nepilnīgi satiksmes noteikumi vai pašu bērnu neuzmanība.
Vai feminisms joprojām ir vajadzīgs?
Diskusija par sociālajām lomām turpināsies ar jautājumu par feminisma nozīmi mūsdienu Latvijā, ko aktualizējis “Centrs Marta” un publiski atbalstījusi uzņēmēja Lote Tisenkopfa-Iltnere. Kamēr organizācijas uzsver, ka kustība ir vajadzīga, lai cīnītos pret vardarbību un kontroli, raidījuma vadītāju vidū viedokļi krasi dalīsies. Viena no dāmām atklāti atzīs, ka neuzskata sevi par feministi un ka šī kustība ir aizgājusi par tālu, kas radīs asu viedokļu sadursmi ar pro-feministiski noskaņoto Lindu Curiku.
Dzērienu saindēšanas skaudrā realitāte klubu kultūrā
Sākoties vasaras sezonai, dāmas aktualizēs tēmu par aizliegto vielu slepenu iebēršanu sieviešu dzērienos bāros un klubos. Raidījumā tiks pārrunāta Lielbritānijas kampaņa un vietējā pieredze, piemēram, Tallinas kvartāla iniciatīvas, kā arī dažādi tehnoloģiski palīglīdzekļi – krāsu mainoši salmiņi, aizsarglīmes un īpaši pagaidu tetovējumi. Studijā pat izskanēs ironisks priekšlikums, ka vīriešus no mājas vajadzētu laist ārā tikai ar sieviešu galvojumu, ja reiz sievietes vairs nevar droši izklaidēties.
Ekscentriskie luksusa modes jaunumi
Raidījuma noslēgumā dāmas piedāvās atslodzi no smagajām tēmām, apspriežot žurnāla “Kas Jauns” lappusēs atrodamos dīvainākos luksusa modes izstrādājumus. Uzmanības lokā nonāks "Chanel" pussandales bez priekšpuses par 800 dolāriem, "Coperni" bikses ar vienu staru un "Moschino" apavi, kas izskatās pēc vannas sūkļiem. Vadītājas ar humoru spriedīs par šīm absurdajām dizaineru idejām un to astronomiskajām cenām, kas radītas tikai tādēļ, lai uzspridzinātu sociālos tīklus.
