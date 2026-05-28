Kailija Minoga pastāsta, kurš slavens vīrietis bija viņas dzīves lielākā mīlestība
Austrāliešu popzvaigzne Kailija Minoga atklājusi, ka kopš šīm zudušajām attiecībām viņa, "iespējams, meklē kaut ko līdzīgu, taču vēl nav atradusi".
57 gadus vecā Kailija Minoga atklājusi, cik dziļu iespaidu uz viņu atstājušās romantiskās attiecības ar grupas “INXS” līderi Maiklu Hačensu, kurš dzīvi beidza pašnāvībā.
Hita “Can’t Get You Out Of My Head” izpildītāja gatavojas jaunas “Netflix” dokumentālās filmas iznākšanai, kas stāstīs par viņas dzīvi un karjeru. Tajā Kailija runās gan par slavu un personīgajām attiecībām, gan piedzīvoto krūts vēža diagnozi un tā ārstēšanu.
Izdevuma “The Times” intervijā, kas publicēta nedēļas nogalē, dziedātājai jautāts par romānu ar aizsaulē aizgājušo “INXS” solistu, kas ilga divus gadus 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Kad viņai vaicāja, vai uzskata, ka Maikls Hačenss bija viņas dzīves mīlestība, Kailija atbildēja: “Jā, iespējams. Man ir bijis daudz attiecību, dažas bija mīlestība, dažas ne,” viņa turpināja. “Mūsu attiecības nebija pārāk ilgas, taču tās uz mani atstāja dziļu un spēcīgu ietekmi.”
Kailija Minoga un Maikls Hačenss
Citā intervijā žurnālam “Hello!”, kas publicēta pirmdienas rītā, Kailija atzina: “Tas bija brīnišķīgs dzīves posms, un, iespējams, kopš tā laika es meklēju kaut ko līdzīgu – taču vēl neesmu atradusi.” Izdevuma “The Times” intervijā Minoga atklāja, ka šobrīd ir no attiecībām brīva: “Man nav drauga. Es biju attiecībās, un, kad tās beidzās, sapratu, ka man arī vienai pašai ir labi. Tagad es kļūstu izvēlīgāka.”
2014. gadā Kailija žurnāla “GQ” austrāliešu izdevumam stāstīja par laiku, kad tikās ar Maiklu Hačensu: “Var teikt, ka man bija 21 gads un biju gatava iepazīt pasauli. Tu gribi piedzīvot visu, ko tā piedāvā, un es nevarēju iedomāties vēl labāku cilvēku, ar kuru kopā spert pirmos soļus plašajā pasaulē.”
Vēlāk kādā TV intervijā viņa apraudājās, atzīstot, ka šīs attiecības bija “liela mīlestība” un “milzīgas sirdssāpes”. Pēc šķiršanās viņi saglabāja tuvu draudzību līdz pat Maikla Hačensa nāvei 1997. gadā, kad mūziķis bija vien 37 gadus vecs. Dziedātājs izdarīja pašnāvību, pakaroties viesnīcas numurā Sidnejā.