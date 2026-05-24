Kailija Minoga atklāj, ka 2021. gadā viņai diagnosticēts vēzis otro reizi
Austrāliešu popzvaigzne Kailija Minoga pirmo reizi ar vēzi cīnījās 2005. gadā un gadu vēlāk izveseļojās. Jaunajā “Netflix” dokumentālajā filmā viņa atklāj, ka ļaunā slimība atgriezusies 15 gadu vēlāk, taču viņai to bija izdevies noslēpt no sabiedrības.
Kailija Minoga atklāj, ka 2021. gadā viņai atkārtoti diagnosticēts vēzis. Tas noticis vairāk nekā 15 gadu pēc pirmās cīņas ar ļaundabīgo krūts audzēju, ko tolaik plaši atspoguļoja plašsaziņas līdzekļos.
“Netflix” jaunajā trīs sēriju dokumentālajā filmā “Kailija” (“Kylie”), kas iznāca šo trešdien, austrāliešu popmūzikas ikona pastāstīja, ka pēc slimības atkārtošanās izvēlējusies šo informāciju neizpaust publiski.
Kailijai Minogai 50!
“Man otro reizi vēzi diagnosticēja 2021. gada sākumā. Man izdevās to paturēt pie sevis, atšķirībā no pirmās reizes,” skaidroja Minoga. “Par laimi, es to atkal pārvarēju, un tagad viss ir kārtībā.” Dziedātāja atzina, ka bijis grūti atrast īsto brīdi, lai dalītos ar šo ziņu, it īpaši laikā, kad viņas 2023. gada “Grammy” balvu ieguvušais singls “Padam Padam” guva tik lielus panākumus.
“Es nejūtu, ka man būtu pienākums stāstīt pasaulei, un patiesībā es tobrīd to arī nespēju, jo jutos iztukšota,” viņa teica. “Kādā brīdi es pat nevēlējos iziet no mājām. “Padam Padam” man atvēra tik daudz durvju, bet iekšēji es zināju, ka vēzis nav tikai neliels dzīves traucēklis.”
Norādes par piedzīvoto parādījās viņas 2023. gada albuma “Tension” tekstos. Dziesmā “Story” Kailija atsaucas uz “noslēpumu, ko es paturēju pie sevis.”
Trīs sēriju dokumentālajā filmā, ko režisēja Maikls Hārts, izmantoti arī arhīva materiāli un intervijas ar ģimeni un draugiem, tostarp māsu Daniju un bijušo seriāla “Kaimiņi” (“Neighbours”) kolēģi Džeisonu Donovanu.
Minoga uzsvēra, ka agrīna vēža atklāšana bija izšķiroša viņas atveseļošanās procesā. Popzvaigzne atzina, ka izvēlējusies šo stāstu izpaust tagad, jo cer, ka šāds “maigs atgādinājums par regulārām veselības pārbaudēm kādam varētu lieti noderēt”.
2005. gadā, kad Kailijai diagnosticēja vēzi pirmo reizi, viņa bija spiesta atcelt savu koncertturneju “Showgirl”, kā arī atsaukt dalību populārajā Glāstonberijas festivālā, kur togad bija izsludināta kā galvenā māksliniece.
Toreiz dziedātājas plaši apspriesto cīņu ar vēzi Austrālijā pat iesauca par “Kailijas efektu”, jo viņas pieredze pamudināja tūkstošiem sieviešu doties uz veselības pārbaudēm.