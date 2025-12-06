Kailija Minoga Rīgā sarīko trakulīgu Ziemassvētku ballīti
Austrālijas popdīva Kailija Minoga laidusi klajā mūzikas klipu savai dziesmai "Office Party", kas filmēts tepat Latvijā, Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvā.
Lai radītu savas jaunās dziesmas videoklipu, novembra sākumā pasaulslavenā austrāliešu popdīva Kailija Minoga uz kādu brīdi ieradās Rīgā.
5. novembrī pie Latviešu biedrības nama gan Arhitektu, gan Merķeļa ielā garāmgājēji ievēroja lielus furgonus, gaismas iekārtas un pat ceļamkrānus. Tehnika piederāja Dānijas filmu kompānijai "Vacation Unit", kas Rīgas Latviešu biedrības namā uzņēma mākslas filmu. Paralēli šo tehniku izmantojusi arī dziedātāja Kailija Minoga, kura filmēja savu videoklipu.
Kailija Minoga savam jaunajam mūzikas videoklipam sarīkoja trokšņainu Ziemassvētku ballīti birojā ar mežonīgām izdarībām.
Cilvēki soctīklos atklāj, ka Kailija jauki izturējusies pret filmēšanas komandu. Rīgā šā klipa vajadzībām bērniem esot rīkota dejotāju atlase, bet grupas "Dzelzs vilks" mūziķis Kaspars Tobis filmēšanai aizdevis divus sintezatorus.
Dziedātāja 5. decembrī laida klajā arī īpašu Kailijas 10. gadadienas Ziemassvētku albumu, kurā iekļautas četras jaunas dziesmas.
Albumā, kurā iekļauti ikoniskie hiti "Santa Baby" un "It's The Most Wonderful Time Of The Year", ir iekļautas arī jaunas dziesmas "Hot In December", "This Time Of Year", "Office Party" un Amazon Music Original "XMAS".
Kailijai Minogai 50!
Kailijai Minogai 50!
Kailija teica: "Atkal un atkal apmeklēt Kailijas Ziemassvētkus pēc desmit gadiem ir bijis tik jautri. "Fully Wrapped" ir devis man iespēju uzrakstīt un ierakstīt četras jaunas dziesmas un pievienot nedaudz papildu mirdzuma – es nevaru sagaidīt, kad visi uzgriezīs skaļāk jauno singlu XMAS!"
Minoga līdz šim Latvijā sniegusi divus koncertus. Šovasar paredzētie popmūzikas ikonas koncerti Kauņā un Tallinā tika atcelti. Sākotnēji bija paredzēts, ka Austrālijas dziedātāja Kailija Minoga 20.jūnijā uzstāsies Kauņas "Žalgirio Arena" un 21.jūnijā būs koncerts "Unibet Arena" Tallinā. Taču tie tika atlikti, jo dziedātāja saslima ar laringītu.
Kailijas Minogas koncerts Rīgā 2014. gada 2. novembrī
Atceltie koncerti bija daļa no turnejas "Tension", kurā Minoga izpilda gan skaņdarbus no gaidāmā albuma "Tension II", gan hitus no viņas 30 gadus ilgās karjeras.
Karjeras laikā Minoga pārdevusi vairāk nekā 80 miljonu ierakstu eksemplāru un viņas dziesmas straumēšanas vietnēs atskaņotas vairāk nekā piecus miljardus reižu. Minoga izdevusi deviņus albumus. Karjeras laikā viņa saņēmusi četras britu mūzikas balvas BRIT, divas mūzikas kanāla MTV balvas un divas "Grammy" balvas.