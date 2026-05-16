Vins Dīzels apraudas, kad Pola Vokera meita pievienojas franšīzes "Ātrs un bez žēlastības" komandai 25. gadu jubilejā
Pola Vokera meita Medova Vokere pievienojās Vinam Dīzelam uz sarkanajā paklājā pusnakts seansā, kad tika atzīmēta populārās franšīzes “Ātrs un bez žēlastības” (“Fast and Furious”) pirmās filmas 25. gadu jubileja.
Pasākums notika Kannu kinofestivālā. Traģiski bojā gājušā aktiera Pola Vokera 27 gadus vecā meita Medova pievienojās franšīzes “Ātrs un bez žēlastības” aktieriem, godinot nozīmīgo jubileju.
Trešdienas vakarā aktieri pulcējās uz pusnakts seansu, kurā skatījās franšīzes pirmo filmu, kas uz ekrāniem iznāca 2001. gadā. Pirms īpašā kino vakara Vins Dīzels (58) īpaši sveica savu krustmeitu Medovu Vokeri, kuras tēvs Pols Vokers gāja bojā autoavārijā 2013. gada novembrī.
Spraiga sižeta filmu zvaigzne vakara gaitā vairākkārt kļuva emocionāls un pat kādā brīdī mēģināja sev teikt “Saņemies, Vin Dīzel”, kad runāja par savu draugu Polu.
Aktieris uzrunā Medovai sacīja: "Es lūdzu, lai tavā dzīvē būtu tāds brālis kā Pols." Pēc tam viņš mirkli iepauzēja, lai spētu runāt tālāk. Viņš piebilda: "Ak, Vin, kāpēc tu raudi un parādi, cik cilvēcisks esi."
Citā emocionālā brīdī Vins teica Medovai, cik ļoti lepojas ar krustmeitu, un pieminēja viņas dziļi nozīmīgos vārdus: "Viņa teica: ‘Man ir 27 gadi, un es skatos šo filmu, ko mans tēvs uzņēma, kad viņam pašam bija 27 gadi,’ un es nodomāju, ‘Cik nozīmīgi!’ Medova ir tik milzīgs spēka avots, un es zinu, ka viņš būtu ļoti lepns par tevi."
Pirms seansa Vins Dīzels publikai sacīja: "Šī ir filma, kurā mēs ar brāli Pablo iepazīstinām ar brālību. Un persona, kas neļāva man šeit ierasties vienam un simbolizē šo brālību, ir Medova Vokere. Es tagad ātri notraukšu asaru.”
Par jauno filmu “Fast Forever”, kas gaidāma 2028. gadā, Dīzels klātesošo pūlim sacīja: "Vienīgais iemesls, kāpēc mēs veidojam šo finālu… Jo katrs no jums ir sniedzis savu sirdi un uzticību. Katrs no jums bija kā daļa no mūsu ģimenes. Jūs liekat mums turpināt. Jūs liekat mums censties, lai padarītu jūs visus lepnus.”
Pirms paša seansa Dīzels publikai teica, ka filma ir "sākums vienam vārdam… un tas vārds ir mīlestība."
Citi franšīzes dalībnieki, tostarp Džordana Brūstere un Mišela Rodrigesa, arī bija mērojuši ceļu uz Franciju, lai jubilejas reizē visi būtu kopā.
Pols Vokers 2013. gadā traģiski gāja bojā autoavārijā, kad bija vien 40 gadus vecs. Aktieris atradās pasažiera sēdeklī savā “Porsche Carrera GT” automašīnā, kuru vadīja draugs Rodžers Rodass, kad transportlīdzeklis zaudēja kontroli, ietriecoties divos kokos un eksplodējot.
Pēdējā filma, darbu pie kuras Pols pabeidza, bija “Fast & Furious 6”, kas iznāca 2013. gadā. Pēc nāves viņš redzams arī nākamajā ekranizējumā “Furious 7”, kur aktiera brāļi Kalebs un Kodijs ar CGI tehnoloģiju palīdzību pabeidza viņa atlikušās ainas. Scenārijs tika pārrakstīts, lai pienācīgi atvadītos no Braiena O’Konera tēla.
Medova bija 14 gadus veca, kad tētis nomira. Viņa ir aktiera vienīgā meita, kura nākusi pasaulē viņa attiecībās ar bērnības draudzeni Rebeku Soterosu, ar kuru viņš vairakkārt pašķīrās un salaba. Medova dzīvoja ar māti Havaju salās pirmos dzīves gadus, bet 2011. gadā pārcēlās uz Kaliforniju pie tēva.