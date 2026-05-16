Pie mums tā ir ierasta lieta, bet Spānijā par to draud 1500 eiro sods
Vairākās Spānijas pilsētās, kur kopumā ir spēkā diezgan stingri ierobežojumi gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, parastam apģērba žāvēšanas veidam – uz personīgajiem balkoniem – var tikt piemērots ievērojams naudas sods.
Kā raksta vietējais izdevums "The Olive Press", piemēram, Lorkas pilsētā (Mursijas provincē) drēbju izkāršana ārā var izmaksāt līdz pat 1500 eiro.
Šādu noteikumu apstiprināja vietējā pilsētas dome, un tā iniciatori to skaidro ar vēlmi aizsargāt ēkas un apkārtējo vidi no bojājumiem, kā arī novērst to, ko viņi uzskata par "antisociālu uzvedību".
"Fasāžu, balkonu un no ielas redzamo elementu stāvoklis ietekmē Lorkas kopējo tēlu, tāpēc šis noteikums ir vērsts uz priekšzīmīgas uzvedības veicināšanu," paziņoja Lorkas mērs, piebilstot, ka šo soli atbalstījušas sabiedriskās grupas un pilsoniskās organizācijas.
Soda naudas par pārkāpumiem būs no 151 līdz 1500 eiro atkarībā no tā, vai pārkāpums tiks uzskatīts par nelielu vai nopietnu.
Tomēr Lorka nav vienīgā Spānijas pilsēta, kur tiek pastiprināti noteikumi attiecībā uz veļas žāvēšanu.
Piemēram, pilsētā Vigo (Galīsijas autonomajā apgabalā) ir spēkā savi vietējie ierobežojumi attiecībā uz veļas žāvēšanu uz balkoniem, kas redzami no ielas, drēbju izkratīšanu, grīdas mazgāšanas ūdens izliešanu vai dekorāciju izvietošanu, kas var apdraudēt gājējus. Sodi par jebkuru no šiem pārkāpumiem var sasniegt līdz 750 eiro.
Leidā, Taragonā un Žironā (Katalonijas autonomajā apgabalā) arī ir spēkā konkrēti likumi, kas regulē veļas žāvēšanu uz balkoniem.
Līdzīgus pasākumus vēlas pilnībā sakārtot arī Katalonijas galvaspilsētā Barselonā, plānojot sodus līdz 750 eiro par veļas izkāršanu uz ielas, apgalvojot, ka tas palīdzēs saglabāt ēku estētiku.
Savukārt Madridē šis jautājums tiek regulēts pilsētplānošanas noteikumos, kuros paskaidrots, ka veļas auklām jābūt ar "aizsardzības sistēmu, kas apgrūtina veļas redzamību no ielas", nevis tām jābūt "iebūvētām balkonos".