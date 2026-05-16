Lētākā Eiropas valsts izrādījusies viena no drošākajām; nedēļas nogale izmaksās tikai 52 eiro
Kad runa ir par ceļojumiem pa Eiropu, visbiežāk prātā nāk dārgās galvaspilsētas, pārpildītie tūristu iecienītie objekti un pieaugošās cenas, kas liek pārrēķināt izdevumus pat īsam nedēļas nogales ceļojumam. Taču jauns pētījums rāda: Eiropas kartē ir vieta, kur dzīvot ir daudz lētāk, ritms ir mierīgs, un drošība ir pārsteidzoši augsta.
Pētījumā, ko veica "Solo Female Travelers", tika salīdzināti 49 Eiropas galamērķi. Tika vērtēti ikdienas izdevumi restorāniem, kafijai, pudelēs pildītam ūdenim, transportam, kino biļetēm un vienas nakts izmaksām viesnīcā pilsētas centrā.
Rezultāti bija nepārprotami: par lētāko galamērķi nedēļas nogales ceļojumam kļuva Ziemeļmaķedonija, kur divu dienu brauciens var izmaksāt tikai 52,38 eiro. Tas nozīmē, ka vesela nedēļas nogale tur izmaksā lētāk nekā vienas vakariņas Parīzē, Romā vai Londonā.
Ziemeļmaķedonija ir valsts, par kuru daudzi ceļotāji patiesībā zina visai maz. Tā atrodas pašā Balkānu sirdī un vēsturiski bijusi krustpunkts, kur sastopas osmaņu mantojums, slāvu kultūra un Vidusjūras ietekme.
Valsts galvaspilsēta Skopje ir tam labākais apliecinājums. Pilsēta vienlaikus ir sena un pārsteidzoši moderna, vietām pat nedaudz pretrunīga, taču tieši tāpēc interesanta.
Skopje nav klasiska "pastkartīšu" pilsēta kā Prāga vai Parīze. Tā vietā tā ir dažādu laikmetu un arhitektūras stilu sajaukums: masīvas statujas, moderni tilti, padomju laika ēkas un osmaņu perioda vecpilsēta. Tas padara Skopji par vietu, kur katrs stūris stāsta savu stāstu.
Skopjes vēsture sniedzas līdz antīkajam laikmetam, taču viss liktenīgākais pavērsiens pilsētas dzīvē notika 1963. gadā, kad spēcīgs zemestrīce sagrāva lielu tās daļu. Pēc tam Skopje tika atjaunota no jauna, kas skaidro tās pašreizējo daudzslāņu izskatu.
Pilsētā ir:
- moderni monumentāli ēku ansambļi,
- sociālistiskās arhitektūras piemēri,
- atjaunotais osmaņu vecpilsētas mantojums.
Šī kombinācija Skopjei piešķir gandrīz teatrālu sajūtu, it kā pilsēta stāstītu savu vēsturi vairākās valodās vienlaikus.
- Valsts nosaukums: Ziemeļmaķedonija
- Galvaspilsēta: Skopje
- Iedzīvotāju skaits: ~1,8 miljoni
- Platība: 25 713 km²
- Valsts valoda: maķedoniešu (plaši lietota arī albāņu)
Ko noteikti vērts apmeklēt Skopjē?
1. Vecais tirgus
Vecpilsēta Skopjē ir viens no lielākajiem un dzīvīgākajiem vēsturiskajiem tirgiem Balkānos. Šeit laiks it kā palēninās.
Šeit var:
- pastaigāties pa šaurajām bruģētajām ieliņām,
- dzirdēt, kā sajaucas arābu, turku un maķedoniešu valoda,
- iedzert turku kafiju mazās kafejnīcās,
- nobaudīt vietējos ēdienus, piemēram, bureku vai grilētu gaļu.
2. Akmens tilts – Skopjes simbols
Akmens tilts savieno veco un jauno pilsētas daļu un gadsimtiem ilgi bijis svarīgs pārejas punkts pār Vardara upi. Lai gan tilts vairākkārt restaurēts, tā simboliskā nozīme saglabājusies. Vakarā, kad gaismas atspoguļojas ūdens virsmā, tas ir viens no atmosfēriskākajiem pilsētas punktiem.
3. Maķedonijas vārti (Porta Macedonia)
Šī lielā triumfa arka pilsētas centrā uzcelta valsts neatkarības piemiņai. Tās reljefi stāsta par nacionālo identitāti, vēsturisko lepnumu un mūsdienu pašnoteikšanos.
Tūkstošgades krusts un Vodno kalns
Ja vēlaties redzēt Skopji no augšas, dodieties uz Vodno kalnu pie Tūkstošgades krusta, no kurienes paveras skats uz visu pilsētu, apkārtējiem kalniem un tālajām ielejām.
4. Matkas kanjons – daba, kas pārsteidz
Aptuveni 30–40 minūšu braucienā no pilsētas atrodas Matkas kanjons, viens no skaistākajiem dabas stūriem Eiropā.
Šeit var:
- braukt ar laivu pa šauro tirkīzzilo upi,
- pastaigāties pa kalnu takām,
- apmeklēt alas, piemēram, Vrelo alu – vienu no dziļākajām zemūdens alām Eiropā.
Saskaņā ar pētījumu, cenas Skopjē ir ievērojami zemākas nekā lielākajā daļā Eiropas galvaspilsētu.
Piemēram:
- lēts restorāns: aptuveni 6,5 eiro
- kapučīno: ap 1,92 eiro
- pudelēs pildīts ūdens: ap 1 eiro
- vietējais transports: tikai daži eiro
Dzīvošana arī ir ievērojami lētāka, tāpēc kopējās nedēļas nogales izmaksas joprojām ir ļoti zemas salīdzinājumā ar Rietumeiropu.
Pētījumā tika arī atzīmēts, ka Ziemeļmaķedonija, saskaņā ar starptautiskajiem indeksiem, tiek uzskatīta par salīdzinoši drošu valsti. Tas padara to īpaši pievilcīgu solo ceļotājiem, tai skaitā sievietēm.
Citi lēti galamērķi Eiropā
Aiz Ziemeļmaķedonijas seko:
- Bosnija un Hercegovina (~54,66 eiro par nedēļas nogali)
- Moldova (~54,93 eiro)
- Serbija (~61,65 eiro)
Visas šīs valstis ietilpst tā saukto "pieejamo pērļu" sarakstā Balkānos un Austrumeiropā. Salīdzinājumam, Lihtenšteinā un Šveicē nedēļas nogale var maksāt vairāk nekā 220 eiro. Tur dārgi ir ne tikai viesnīcas, bet arī:
- kafija
- restorāni
- ikdienas pakalpojumi
Tas nozīmē, ka tieši tur, kur valstis ir lētas, ceļošana kļūst viegla un spontāna.
Secinājums ir vienkāršs: Eiropā nav vienotas cenu līmeņa. Ar vienu un to pašu budžetu var iepazīt pilnīgi atšķirīgas pasaules.
Vienā galā ir dārgas, glamūrīgas un dinamiskas pilsētas. Otrā galā – mierīgas, vēsturiskas un pieejamas vietas, kur ceļojums nozīmē ne tikai naudas izdevumus.
Ziemeļmaķedonija ir tieši tāda vieta: ne tikai lēta, bet arī pārsteidzoši daudzslāņaina, vēsturiska un vizuāli interesanta.