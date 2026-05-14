Nepalaid garām! Lūk, ap cikiem Latvijas pārstāve Atvara šovakar varētu kāpt uz “Eirovīzijas” skatuves
Jau šovakar, 15. maijā, “Eirovīzijas” otrajā pusfinālā ar 9. kārtas numuru uz lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve Atvara, izpildot dziesmu “Ēnā”.
Lai gan “Eirovīzijas” rīkotāji parasti nepublisko katra priekšnesuma precīzu sākuma laiku, skatītāji var vadīties pēc uzstāšanās secības. Tā ļauj aptuveni prognozēt, kad konkrētā valsts varētu kāpt uz skatuves.
Ņemot vērā, ka “Eirovīzijas” tiešraide sāksies plkst. 22:00 pēc Latvijas laika, tad Latvija kā devītā dalībniece uz skatuves varētu parādīties aptuveni plkst. 22:40–22:55.
Šāds aprēķins balstās uz to, ka viens priekšnesums kopā ar tā dēvēto pastkarti, pārejām un skatuves sagatavošanu parasti aizņem aptuveni piecas līdz septiņas minūtes. Tā kā pirms Latvijas uzstāsies vēl astoņi dalībnieki, kopējais gaidīšanas laiks no tiešraides sākuma varētu būt aptuveni 40 līdz 56 minūtes.
Vienlaikus jāņem vērā, ka tiešraides tempu var ietekmēt vadītāju uzrunas, video materiāli, tehniskās pauzes un citi šova elementi, tāpēc Latvijas priekšnesums var sākties gan nedaudz agrāk, gan vēlāk, līdz ar to skatītājiem, kuri nevēlas palaist garām Latvijas uzstāšanos, drošāk būtu pieslēgties tiešraidei jau laicīgi.
Līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvji no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas.
Pirmajā pusfinālā sacentās 15 valstis, no kurām finālā iekļuva Beļģija, Horvātija, Somija, Grieķija, Izraēla, Lietuva, Moldova, Polija, Serbija un Zviedrija.
Lielais "Eirovīzijas" fināls gaidāms sestdien, 16. maijā.
