Festivāla “Laba daba” jubilejas programmai pievienojas vēl 15 mākslinieki
Starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls “Laba daba” nākamos 15 mūziķus un apvienības. Festivāls šovasar norisināsies no 17. līdz 19. jūlijam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā “Ratnieki” Gaujas Nacionālā parka teritorijā un ar muzikāli krāšņu programmu šogad svinēs savu 15 gadu jubileju.
2026. gada vasarā festivāla izziņotajai mūzikas programmai pievienojas vēl 15 mūziķi, grupas un apvienības – Reinis Jaunais un Daniele Mammarella (Itālija), Abeneko & The Positive Mind (Tanzānija), “INGAJA” (Lietuva), “Tante gaida”, Jēkabs Nīmanis un Elīza Dombrovska, “Stūrī zēvele”, “Oranžās brīvdienas”, “Tavas māsas nāsis”, “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Zōna”, “Mighty Jupiter & The Mooncake Band”, kā arī LU koris “Dziesmuvara”.
Iepriekš tika izziņoti tādi pašmāju mākslinieki kā “Hospitāļu iela”, “Aparāts”, “Nesen”, Evija Vēbere un Ivars Arutjunjans, Strazdumuižas pūtēju orķestris, “Dzelzs vilks”, “Trīsas”, “DJ Krankenwagen”, “Nakts ārāji”, “Inokentijs Mārpls”, “Saucējas” un “Sun Horse”, “Zeme dunn”, “Aptiekas bēru ansamblis”, Imants Daksis un “Dīvainās pasaules gaisma”, kā arī “Alum Alu”, kas festivālā veido īpašu programmu, iesaistot arī citus festivāla māksliniekus.
Festivāla programmā šogad paredzēti vairāk nekā 100 mūzikas un mākslas notikumi, koncerti, DJ seti, teātra izrādes, performances, dejas, dzejas lasījumi, kino, radošās darbnīcas, meistarklases, sporta aktivitātes un amatnieku tirgus. Festivāls norisināsies uz vairākām skatuvēm ar atšķirīgu programmu.
“Lāča” un “Eža” skatuvē koncentrēsies galvenie muzikālie notikumi un ārvalstu viesu koncerti, “Kraukļa” skatuvē notiks elektroniskās mūzikas programma, “Suņa” skatuve jeb šķūnis būs veltīta teātrim, dejai un performancēm, bet “Kino zālītē” sadarbībā ar Rīgas Starptautisko īsfilmu festivālu “2Annas” notiks īpaši atlasītu īsfilmu seansi. Festivālā darbosies arī LR6 – LU Radio NABA skatuve un tiešraides studija. Līdzās mūzikas un mākslas programmai festivāla teritorijā būs arī radošā zona, meistarklases un amatnieku tirgus.
“Laba daba” ir viens no ģimenēm un videi draudzīgākajiem mūzikas un mākslas festivāliem, kas notiek ārpus pilsētvides, kas tradicionāli notiek Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Organizatori arī šogad saglabā pieejamu biļešu politiku, pieejamas pusaudžu un studentu biļetes, bērniem līdz 13 gadu vecumam ieeja ir bez maksas, savukārt visiem biļešu īpašniekiem telšu pilsētiņa pieejama bez papildu maksas.
