Liepājā pirmo reizi Latvijā izrādīs godalgoto operu-performanci “Sun & Sea”
No 2027. gada 8. līdz 11. aprīlim Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” kā daļa no “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas tiks izrādīta starptautiski godalgotā opera-performance “Sun & Sea” (“Saulė ir jūra”), kas ieguvusi Zelta lauvas balvu Venēcijas mākslas biennālē. Šī būs pirmā reize, kad augstu novērtētā izrāde tiks rādīta Latvijā.
Slavenās lietuviešu mūsdienu operas “Sun & Sea” autores ir režisore Rugile Barzdžukaite (Rugilė Barzdžiukaitė), dramaturģe Vaiva Grainīte (Vaiva Grainytė) un komponiste Lina Lapelīte (Lina Lapelytė). Izrāde izaicina klasiskās operas formas un paplašina žanra robežas, jo apvieno performanci, vizuālo mākslu un mūziku.
Izrādes centrā ir mākslīga pludmale, kurā solisti šķietami ikdienišķās atpūtas ainās dzied par klimata krīzi, patēriņa paradumiem un mūsdienu sabiedrību. Librets apvieno humoru, ironiju un sociālo kontekstu, radot spēcīgu kontrastu starp vizuāli vieglo estētiku un globāliem eksistenciālajiem jautājumiem. Katrs muzikālais fragments kļūst par alegoriju cilvēka attiecībām ar dabu, vidi un sabiedrību, aicinot skatītāju domāt arī par savu vietu pasaules ekosistēmā.
Iepazīstinot ar Liepājā gaidāmajām viesizrādēm, operas autore Vaiva Grainīte akcentē: “Liepājas tuvums Baltijas jūrai atgriež šo darbu tā dzimtajā krastā. Operas izrāde „Sun & Sea” tapusi, balstoties gan uz mūsu bērnības atmiņām, gan uz mūsdienu pieredzi, kas gūta uzturoties Baltijas jūras krastā un esot saskarsmē ar piekrastes iedzīvotājiem. Militārā mantojuma atstātās pēdas piešķir izrādei papildu dimensiju, vēl vairāk pastiprinot darbā izdziedāto trausluma izjūtu. Izrādes veidotāju vārdā esam gandarīti, ka šis darbs tiks izrādīts Latvijas skatītājiem.”
No 2027. gada 8. līdz 11. aprīlim opera-performance būs skatāma katru dienu vairākos seansos.
Biļetes uz operu iespējams iegādāties “Biļešu Paradīzes” klātienes kasēs visā Latvijā un internetā. No 2026. gada 1. septembra biļešu cena pieaugs.