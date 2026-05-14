Sliktāk ģērbtās slavenības BAFTA ceremonijas vakarā. Plikumi, pārspīlēts greznums un “Beetlejuice” stila katastrofa
Foto: "Vida Press; kolāža:Jauns.lv"
Kristīne Makginesa, Paloma Feita un Rouza Eilinga-Elisa.
Balvu ceremoniju pasākumos līdzās izcili ģērbtām slavenībām vienmēr sastopamas arī modes neveiksmes. Lūk, kuras zvaigznes atzītas par sliktāk ģērbtajām svētdien notikušajā britu televīzijas balvu BAFTA vakarā.

Svētdienas vakarā BAFTA televīzijas balvu ceremonijā vienkopus pulcēja zvaigznes, kas uz sarkanā paklāja demonstrēja gan elegantus un krāšņus, gan dīvainus un izaicinošus tērpus.

Kristīne Makginesa.

Viens no negatīvā nozīmē visvairāk apspriestajiem vakara tēliem bija modelei un TV personībai Kristīnei Makginesai, kura izvēlējusies īpaši atklātu tērpu, gandrīz neatstājot vietu iztēlei.

Kristīne Makginesa.

Arī “TikTok” zvaigzne Džo Begss raisīja izbrīnu, izvēloties “Beetlejuice” iedvesmotu apģērbu.

Džo Begss.

Savukārt “Love Island” dalībnieks Kačs Mersers šķita pilnībā palaidis garām vakara glamūra noskaņu, dodot priekšroku mežstrādnieka stilam.

Kačs Mersers.

Savukārt viņa šova kolēģe Šakira Hana, pēc modes kritiķu domām, bija pārspīlējusi ar spožumu – viņa pa sarkano paklāju devās īpaši greznā kleitā ar izteiksmīgiem spīguļiem, gurnu daļā piestiprinātu brošu, svārkiem ar dziļu šķēlumu un cieši piegulošu tērpa augšdaļu.

Šakira Hana.

“Love Island” zvaigzne Demija Džounsa, iespējams, vēlējās iedvesmoties no Džesikas Rabitas tēla, taču viņas iespaidīgā sarkanā kleita rezultātā izskatījās pēc neveiksmīgas izvēles.

Demija Džounsa.

Aktrise un šova “Dejo ar zvaigzni” dalībniece Rouza Eilinga-Elisa bija tērpusies dzeltenā kleitā ar atkailinātiem pleciem un oriģināla dizaina piedurknēm. Lai gan iecere šķita gaisīga un eleganta, tēls izskatījās pārāk stīvs.

Rouza Eilinga-Elisa.

Seriāla “Call The Midwife” aktrise Ella Brukoleri izvēlējās androgēnu tēlu, kas gan nesasniedza iecerēto efektu.

Ella Brukoleri.

Dziedātāja un aktrise Paloma Feita uz sarkanā paklāja atgādināja gotisku pirāti – viņa bija ģērbusies kleitā ar bārkstīm un iespaidīgā cepurē.

Paloma Feita.

