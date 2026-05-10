Atvaras “Ēnā” izskan angliski: britu influenceris pārtulko Latvijas “Eirovīzijas” dziesmu
Britu dziedātājs un influenceris Bredlijs Džejs pievērsies Latvijas šā gada “Eirovīzijas” dziesmai – viņš Atvaras izpildīto “Ēnā” pārtulkojis no latviešu valodas un iedziedājis angliski.
Bredlijs, kuram šī nav pirmā reize izpildot “Eirovīzijas” dalībnieku dziesmas, šogad ierakstījis ne vien Latvijas pārstāves dziesmu, bet arī vēl 13 citu valstu skaņdarbus, kas konkursā skan oriģinālvalodās.
Komentāros klausītāji Bredlija Džeja dziesmas "Ēnā" versiju uzņēmuši ļoti pozitīvi, slavējot gan video, gan vokālu. Daudzi pie ieraksta atstājuši sirsnīgas emocijzīmes un īsus sajūsmas komentārus, piemēram, “Super!”, “Lieliski!”, “perfekti” un “vislabākais”.
Vairāki ārvalstu sekotāji arī norādījuši, ka dziesma viņiem ļoti patīk, savukārt kāds komentētājs īpaši izcēlis Atvaru, rakstot, ka viņa tomēr šīs dziesmas izpildījumā ir “spēcīgāka”.
Kā zināms, Latvija "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Vīnē uzstāsies otrajā pusfinālā 14. maijā un, ja iekļūs tālāk, arī finālā 16. maijā.