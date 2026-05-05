Dollija Pārtone satrauc fanus ar paziņojumu par veselību un atceļ Lasvegasas koncertus
Dollija Pārtone satraukusi fanus ar negaidītu paziņojumu par savu veselību. 80 gadus vecā kantri mūzikas leģenda bijusi spiesta atcelt Lasvegasas koncertus, atklājot, ka ārstēšanās vēl neļauj viņai atgriezties uz skatuves.
Dziesmas “9 to 5” izpildītāja šonedēļ sociālajos tīklos paskaidroja, ka pēc tam, kad viņas koncerti no pagājušā decembra sākotnēji tika pārcelti uz 2026. gada septembri, viņa tagad bijusi spiesta pilnībā atcelt sešu koncertu sēriju.
80 gadus vecā dziedātāja faniem sacīja: “Es vēlos jūs informēt par dažām lietām savā dzīvē. Vispirms — par manu veselību. Man ir dažas labas ziņas un mazliet sliktas ziņas. Labā ziņa ir tā, ka es labi reaģēju uz medikamentiem un ārstēšanu un ar katru dienu jūtos labāk. Sliktā ziņa ir tāda, ka paies vēl kāds laiks, līdz būšu gatava atgriezties uz skatuves.”
Dollija paskaidroja, ka “daži medikamenti un ārstēšanas procedūras man liek justies mazliet apreibusi, kā mēdza teikt mana vecmāmiņa”, piebilstot: “Un, protams, es nevaru būt apreibusi, staigājot apkārt ar bandžo un ģitārām piecu collu papēžos, nemaz nerunājot par visiem tiem tērpiem ar spīguļiem, manu lielo frizūru un manu lielo personību — tas ikvienam varētu sareibt galvu.”
Viņa turpināja: “Iedomājieties mani kā vecmodīgu automašīnu — kad tā ir atjaunota, tā var būt vēl labāka nekā iepriekš. Bet, kad viņi pacēla pārsegu šim antīkajam modelim, viņi saprata, ka man jāatjauno motors, pārnesumkārba sāk slīdēt, trokšņu slāpētāji jāpielabo, virzuļi jānomaina. Jānomaina arī aizdedzes sveces, jo jūs zināt tikpat labi kā es — es nevaru zaudēt savu dzirksti! Jā, es joprojām esmu traka, bet par manu garīgo veselību viņi neko neteica.”
Viņa jokoja: “Varbūt man nevajadzēja pieminēt šņaucamo tabaku — tas nebūtu labi nevienai no tām lietām, vai ne? Es taču negribētu, lai man vēl arī augšlūpa nokrīt. Tas būtu kā pazaudēt riteņa dekoratīvo disku. Es vienkārši cenšos visu uztvert viegli un gaiši. Saka, ka priecīga sirds ir labas zāles. Vai jums šķiet, ka es pārdozēju?”
“Taisnība ir tāda, ka es joprojām strādāju — pie video, ierakstiem, braucu uz Dollywood un atpakaļ, cītīgi strādāju pie savas viesnīcas un muzeja atvēršanas. Es arī daudz laika pavadu, strādājot pie sava Brodvejas mūzikla, kas tiks atklāts šogad. Es zinu, jūs domājat: “Šī meitene vienmēr kaut ko reklamē.” Tā ir taisnība, bet tieši tā lietas tiek paveiktas. Man patiešām ir ļoti žēl,” sacīja Pārtone.
Noslēgumā viņa pieminēja savu mūžībā aizgājušo vīru Karlu, kurš nomira pagājušajā gadā: “Daudzi no jums ir bijuši ļoti noraizējušies par mani un Karlu, un jūs šajā ziņā esat bijuši tik labi. Pēc gada, kurā piedzīvoti visi pirmie brīži bez viņa — svētki, mūsu kāzu gadadiena un viņa nāves diena — man tas bija grūti. Bet es viņu vienmēr mīlēšu un vienmēr pēc viņa ilgošos.”
Pērn oktobrī Pārtone atcēla Lasvegasā gaidāmos koncertus, jo viņai bija radušās veselības problēmas. Mūziķe norādīja, ka viņai būs jāveic vairākas medicīniskas procedūras.
Pārtone kļuva par megazvaigzni septiņdesmitajos gados. Viņas pazīstamāko hitu vidū ir "Jolene", "I Will Always Love You", "Coat of Many Colors" un "9 to 5".