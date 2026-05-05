Krievvalodīgā latviete, transpersonas un dzēruma neprāts: šovakar "Dāmas ar Drāmu" ēterā dzirksteļos viedokļi
Kanāla "STV Pirmā!" sarunu raidījumā "Dāmas ar Drāmu" šovakar uzmanības lokā nonāks vairāki temati, kas aizvadītajā nedēļā izsaukuši plašu rezonansi Latvijas sabiedrībā.
Raidījuma vadītājas pievērsīsies gan skaudriem kriminālnotikumiem un likumdošanas iniciatīvām, gan sociālajiem mītiem un personīgās identitātes meklējumiem.
Kad mātes rīcība apdraud bērna drošību
Raidījuma ievadā dāmas analizēs satraucošu atgadījumu, kad māte 3,38 promiļu reibumā izraisīja avāriju, ietriecoties kokā. Negadījumā cieta viņas trīsgadīgais bērns, kurš atradās vecumam neatbilstošā autosēdeklītī. Diskusijas centrā būs jautājums par līdzcilvēku atbildību un to, kāpēc joprojām sastopamies ar tik kritisku bezatbildību pret visneaizsargātākajiem – bērniem.
Vecuma robežu maiņa - vai 70 ir jaunie 60?
Statistikas dati liecina par krasām izmaiņām sabiedrības uztverē. Ja agrāk par vecuma sākumu uzskatīja 62 gadus, tad šodien šī robeža ir pavirzījusies līdz 69 gadiem. Dāmas spriedīs par to, kas nosaka cilvēka vecumu – ieraksts pasē vai tomēr dzīvesveids? Un kāpēc mūsdienu sievietes arvien ilgāk saglabā aktīvas darba gaitas un sociālo enerģiju?
"Tikai jā nozīmē jā!" Eiropas Parlamenta jaunā iniciatīva
Būtisks diskusiju bloks tiks veltīts Eiropas Parlamenta lēmumam visā Eiropas Savienībā ieviest vienotu izvarošanas definīciju, kas balstīta uz skaidri izteiktu piekrišanu. Raidījumā tiks skaidrots, kāpēc klusēšana vai pretestības neizrādīšana nav uzskatāma par piekrišanu, kā arī analizēta Latvijas eiroparlamentāriešu pretrunīgā balsošana šajā jautājumā.
Identitātes meklējumi un "krievvalodīgā latviete"
Plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījis blogeres Vladislavas Romanovas stāsts par atteikšanos no tautības ieraksta pasē. Viņas piedāvātais formulējums "krievvalodīgā latviete" ir izsaucis asu reakciju abās pusēs. Raidījuma vadītājas meklēs atbildes uz jautājumu, kā mainās identitātes izjūta mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā un vai birokrātija spēj tikt līdzi cilvēku pašsajūtai.
Iepazīšanās kultūra un krāpniecības riski
Pievēršoties vieglākām, taču ne mazāk aktuālām tēmām, raidījumā tiks apskatīti iepazīšanās sludinājumu kuriozi un drošība internetā. No pārsteidzoši atklātiem sludinājumiem līdz rafinētām krāpšanas shēmām – kā atpazīt bīstamas situācijas un neiekrist emocionālās vai finanšu lamatās, meklējot attiecības digitālajā vidē?
Tolerances robežas publiskajā telpā
Raidījuma noslēgumā tiks analizēta situācija ap šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieces Margaritas Kolosovas izteikumiem par transpersonām Rīgas modes nedēļas ietvaros. Diskusija fokusēsies ne tik daudz uz pašu konfliktu, cik uz sabiedrības reakciju sociālajos tīklos, kas iezīmē plaisu starp dažādiem uzskatiem par pieņemamo un nepieņemamo mūsdienu publiskajā pasākumā.
