3,38 promiles un mazs bērns salonā bez autokrēsliņa: Kuldīgas pusē pamatīgi iereibusi mamma ietriecas kokā
Kuldīgas novadā un Rīgā pēdējās dienās reģistrēti divi ceļu satiksmes negadījumi, kuru izraisītāji bija pie stūres sēdušies alkohola reibumā. Sieviete, kura izraisīja negadījumu, bija 3,38 promiļu reibumā, savukārt vīrietis – 2,48 promiļu reibumā. Notikuma vietā konstatēts, ka abos gadījumos automašīnās atradās mazgadīgie.
Kuldīgas novadā bērns negadījuma guva traumas un netika pārvadāts savam vecumam un svaram atbilstošā bērnu autokrēsliņā. Valsts policijā par notikušo uzsākti kriminālprocesi un administratīvo pārkāpumu procesi.
Aizvakar, 27. aprīlī ap pulksten 20.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novadā, Padures pagastā, Padurē pie kāda īpašuma sieviete, būdama alkohola reibumā, nobraukusi no ceļa un iebraukusi kokā.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, veica alkohola pārbaudi automašīnas vadītājas izelpā, konstatējot, ka viņa atradusies 3,38 promiļu reibumā. Sievietes automašīnā atradās viņas trīs gadus vecais dēls, kurš bija cietis negadījumā, bija emocionāls, raudāja un nebija nomierināms. Zēnam bija redzams pieres sasitums un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki pieņēma lēmumu bērnu nogādāt medicīnas iestādē pārbaudei, tāpēc lūdza bērnam iedot līdzi krēsliņu bērna pārvadāšanai.
Likumsargi, pārbaudot sievietes vadīto transportlīdzekli, konstatēja, ka krēsliņš, kas paredzēts bērna drošai pārvadāšanai, tajā neatrodas, tātad bērns netika pārvadāts atbilstoši Ceļu satiksmes likuma prasībām.
Ņemot vērā to, ka sieviete atradās stiprā alkohola reibumā un viņa nespēja veikt aprūpes pienākumus pret savu bērnu, notikuma vietā ieradās bērna tēvs. Taču arī viņš bija acīmredzamā alkohola reibumā un neizrādīja nekādu interesi par savu bērnu un viņa veselības stāvokli. Vīrietis uzvedās agresīvi un norādīja, ka viņam nepieciešams atgūt viņam piederošo, avarējušo transportlīdzekli. Tāpat vīrietis atteicās no alkohola pārbaudes veikšanas.
Vīrietim tika lūgts kāda radinieka kontakttālrunis, kurš varētu uzņemties rūpes par mazgadīgo bērnu. Viņš sākotnēji atteicās iesaistīties, bet vēlāk norādīja savas māsas telefona numuru, ar kuru likumsargi arī sazinājās un kura piekrita doties uz medicīnas iestādi, un uzņemties rūpes par sava brāļa dēlu.
Valsts policijā pret sievieti uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Tāpat uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, par tādu bērnu pārvadāšanu, kuru augums nepārsniedz 150 cm un kuri neatrodas viņu vecumam un svaram piemērotā bērnu sēdeklītī vai uz paliktņa, kas uzstādīts atbilstoši tā izgatavotāja norādījumiem un par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Tāpat pret bērna tēvu uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Valsts policijas amatpersonas par notikušo informēja bāriņtiesu. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par aprūpes pienākumu nepildīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Soda apmēru noteiks pašvaldības administratīvā komisija.
Līdzīgs gadījums notika vakar, 28. aprīļa pēcpusdienā Rīgā, Imantas mikrorajonā, kur pēc automašīnu “Volkswagen” un “Audi” sadursmes likumsargi konstatēja, ka automašīnas “Volkswagen” vadītājs ir braucis, būdams 2,48 promiļu stiprā alkohola reibumā un automašīnas salonā atradās četrus gadus vecs bērns. Negadījumā neviena persona necieta. Pēc negadījuma notikuma vietā ieradās bērna māte, kura arī atradās stiprā alkohola reibumā, tādēļ bērns tika nodots vecmammai. Dzērājšoferis tika aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā un par braukšanu reibumā uzsākts kriminālprocess.
Taču par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību!