Populārs mūziķis asi kritizē Teilori Sviftu: "Viņas šķiršanās dziesmas ir garlaicīgas!"
Popzvaigzne Teilore Svifta ikreiz, kad izira viņas romantiskās attiecības, uzrakstīja par to dziesmu, dažreiz pat vairākas. Kāds zināms amerikāņu mūziķis nokritizējis šo pārlieko koncentrēšanos uz sevi un nosaucis viņas šķiršanās himnas par "neinteresantām".
Teilores Sviftas autobiogrāfiskās popdziesmas, kas balstītas uz viņas personīgo pieredzi romantiskajās attiecībās, rokmūziķim Džekam Vaitam neizraisa interesi, un viņš ir solījis nekad nerakstīt līdzīgā stilā.
50 gadus vecais mūziķis jaunākajā intervijā kritizējis popzvaigznes dziesmu rakstīšanas stilu, kas balstās uz viņas pašas pieredzi mīlas lietās, kā arī citos dzīves notikumos.
Kad izdevums “The Guardian” viņam pajautāja, vai grupas "The White Stripes" solists kādreiz ir rakstījis par savu dzīvi, viņš atbildēja: "Ne pārāk bieži. Tagad ļoti populāra ir kļuvusi Teilores Sviftas pieeja, ka popdziedātāji raksta par visām savām publiski apspriestajām šķiršanām, kas man vispār nešķiet interesanti. Es uzskatu, ka ir nedaudz garlaicīgi rakstīt par sevi."
Slavenais ģitārists turpināja: "Pat ja man ir bijusi ļoti interesanta diena, es jūtu, ka es to jau esmu izdzīvojis, man nevajag to pārdzīvot katru reizi, kad es izpildīšu šo dziesmu. Ja tas ir kaut kas tiešām sāpīgs, es nenolikšu šo svarīgo, sāpīgo pieredzi, kam esmu gājis cauri, lai kāds idiots internetā to samīdītu."
Vaits atklāja, ka viņš izmanto tikai nelielu daļu no savas dzīves pieredzes un dziesmās iepin to pavisam citos tēlos. Viņš arī atzinis, ka neprot izzināt sevi līdz nav “iekāpis kāda cita kurpēs” un uz visu paskatījies no malas.
Savukārt populārā “Grammy” balvu ieguvēja Teilore Svifta uzskata, ka ir ļoti dziedinoši dziedāt par savām sāpīgajām pieredzēm, kā arī par mīlestību, kuru viņa reiz ir jutusi, vai par sasniegumiem, kurus ir guvusi.
Sviftas diskogrāfijā fani bieži atpazīst dziesmas par viņas bijušajiem draugiem – "All Too Well" un “We Are Never Ever Getting Back Together” tiek dēvētas par Džeika Džilenhāla dziesmām. “Forever and Always”, “Better Than Revenge” un “Holy Ground” ir par Džo Džonasu, “Dear John” un “The Story Of Us” par Džonu Meijeru, “Back To December” par Teiloru Lautneru, “Starlight” par Konoru Kenediju, “Style” un “Out Of The Woods” par Hariju Stailsu. Atrodamas arī dziesmas par Džo Alvinu, Džordanu Alfordu, Drū Hārdviku un citiem.