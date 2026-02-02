Neticami, bet tas ir iespējams! Bijušais draugs ar saviem jaunajiem koncertiem pārspējis Teilores Sviftas turnejas rekordu
Tagad, kad amerikāņu superzvaizgnei Teilorei Sviftai pieder gandrīz jebkurš rekords un var pārfrāzēt seno teicienu, ka viss, kam viņa pieskaras, pārvēršas zeltā, ir teju neiedomājami, ka jelkāds varētu viņu pārspēt. Tomēr tas ir noticis. Neticami, bet fakts. Kādu mīl tikpat stipri un pat mazliet stiprāk. Viņa dēļ reiz meitenes visā pasaulē bija gatavas galvu zaudēt… un kādu laiku arī Teilore bija viņu skaitā. Abus vienoja īslaicīgs romāns.
Bijusī „One Direction” zvaigzne uzrakstīs jaunu vēsturi ar gaidāmo koncertu sēriju Londonas Vemblija stadionā. Ar to Harijs Stailss oficiāli pārspējis savu bijušo draudzeni Teiloru Sviftu.
Janvāra beigās bijušais „One Direction” dalībnieks pievienoja vēl divus datumus savam 2026. gada koncertu grafikam Londonā, tādējādi kopējais šovu skaits Lielbritānijas galvaspilsētā sasniedz 12 – tas ir pietiekami, lai pārspētu Sviftas kā solo mākslinieces rekordu šajā leģendārajā vietā, kā arī “Coldplay” visu laiku rekordu.
Sākotnēji bija plānoti tikai seši jaunās turnejas “Together, Together” koncerti Londonā, taču 31 gadu vecais Harijs Stailss pievienoja četrus papildu koncertus. Savukārt lielās intereses dēļ šonedēļ šis skaits papildināts ar vēl diviem šoviem 3. un 4. jūlijā. Viņa paplašinātais grafiks tagad pārspēj Sviftas 2024. gada „Eras” turnejas rekordu ar astoņām uzstāšanās reizēm Vemblija stadionā, kā arī grupas “Coldplay” desmit koncertšovu rekordu pagājušajā vasarā.
„Mēs esam ļoti lepni, ka atkal uzņemam Hariju Stailsu Vemblija stadionā, un šie būs patiesi vēsturiski koncerti,” sacīja pasākuma vietas pārstāvis. „Šie 12 vakari būs vieni no īpašākajiem visā mūsu stadiona garajā vēsturē.”
Teilore Svifta un Harijs Stailss
Jāatzīmē, ka koncerti Vemblija stadionā ir tikai viena no pieturām Harija Stailsa pasaules turnejā „Together, Together”. Šī turneja reklamēs mūziķa nākamo ceturto studijas albumu „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”, kas iznāks pirms turnejas sākuma Amsterdamā šā gada 16. maijā. Pēc tam Stailss apceļos Eiropu, Dienvidameriku, Austrāliju un Ziemeļameriku, to skaitā sniegs 30 koncertu sēriju Ņujorkas “Madison Square Garden”.
Abus talantīgos mūziķus Hariju Stailsu un Teilori Sviftu reiz vienoja romantiskas jūtas. Abi bija pāris no 2012. gada beigām līdz 2013. gada sākumam. Lai gan viņu attiecības bija īsas, aptuveni divus mēnešus ilgas, tās piesaistīja daudz uzmanības plašsaziņas līdzekļos.