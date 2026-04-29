Vasaras kino ceļojums ar Paolo Sorrentīno - "Splendid Palace" demonstrēs četras izcilas filmas
Sadarbībā ar Itālijas vēstniecību Latvijā kinoteātris "Splendid Palace" šovasar aicina skatītājus izbaudīt īpašu kino ciklu, kas veltīts vienam no spilgtākajiem mūsdienu Eiropas autorkino meistariem – Paolo Sorrentīno.
Programmas ietvaros tiks demonstrētas četras režisora filmas: "Ģimenes draugs", "Dižais skaistums", "Partenope" un "Žēlastība". "Paolo Sorrentīno kino ir pieredze, kas prasa laiku un klātbūtni - tas nav vienkārši skatāms, tas ir izdzīvojams. Mēs vēlamies skatītājiem dot iespēju sastapties ar šo unikālo kino valodu uz lielā ekrāna, kur tā atklājas vispilnīgāk," uzsver kinoteātra "Splendid Palace" vadītāja Ildze Egliņa.
Katru seansu ievadīs kinokritiķes Ditas Rietumas interpretēts prologs, piedāvājot skatītājiem iespēju iedziļināties režisora vizuālajā rokrakstā un izsekot viņa stilistiskajai attīstībai. “Paolo Sorrentīno ir jaudīgs Itālijas klasiķa Federeko Fellīni tradīciju turpinātājs, jo viņa filmās nereti spoguļojas arī Fellīnī barokālās jaudas atspīdums. Daudzās no savām filmām Sorrentīno ir sastrādājies ar izcilo itāļu aktieri Toniju Servilo, apliecinot Eiropas autorkino tradīciju – režisora un viņam būtiska aktiera sadarbību ilgākā laika periodā un vairākas filmās," pauž kino teorētiķe Dita Rietuma.
Paolo Sorrentīno ir viens no izcilākajiem mūsdienu Eiropas kino autoriem, kas uzskatāms par 21.gadsimta kino klasiķi - režisors, kurš apvieno vizuālu greznību ar melanholisku ironiju, filozofisku refleksiju ar juteklisku baudu. Viņa filmas nav tikai stāsti, tās ir noskaņas, kurās skatītājs iegrimst kā lēnā, sapnim līdzīgā ritmā un uz pasauli skatās no šāda skatu punkta.
Paolo Sorrentīno filmas nav paredzētas steidzīgam patēriņam. Tās ir jāskatās lēni, ļaujot attēliem, mūzikai un klusumam darīt savu darbu. Tas ir kino, kas ne tikai izklaidē, bet liek domāt. Itālijas vēstnieks Latvijā Alessandro Monti uzsver, ka Paolo Sorrentino daiļrade – kas ieguvusi atzinību ar Oskara balvu par filmu "Dižais skaistums” – ir viens no itāļu kino izcilākajiem paraugiem, turpinot lielisko tradīciju, ko iedvesmojuši tādi meistari kā Fellini, Risi un Petri.
“Viņa neparastais mākslinieciskais talants, kas ir tik autentiski postmoderns, apvieno vizionāru grandiozitāti ar izsmalcinātu un asu scenāriju, veiksmīgi pārklājot kino, televīziju (pietiek atcerēties kulta seriālus „Jaunais pāvests” un „Jaunais pāvests 2”) un literatūru (viņa 2010. gada romāns „Visiem ir taisnība” guva lielus panākumus Itālijā un daudzās citās Eiropas valstīs).”
Paolo Sorrentīno filmu izlase
24. maijā Ģimenes draugs (The Family Friend, 2006. gads) Geremija ir neglīts, vientuļš un sociāli atstumts naudas aizdevējs mazpilsētā. Viņš pelna ar citu cilvēku izmisumu un vienlaikus alkst pēc mīlestības. Viņš iejaucas citu cilvēku attiecībās, izliekoties par "ģimenes draugu". Kad viņš satiek jaunu sievieti, ilūzija par tuvību kļūst par traģisku maldu. Šī filma ir neērta, tumša un godīga. Tā atklāj Sorrentīno agrīno interesi par tēliem ar morālu deformāciju. Tā nav viegla skatīšanās, bet tieši tāpēc - neaizmirstama.
16. jūnijā Dižais skaistums (La grande bellezza, 2013. gads) Rakstnieks Džeps Gambardella dzīvo Romā - mūžīgajā pilsētā, kur greznas ballītes mijas ar senām drupām cilvēku dvēselēs. Viņš ir slavens, bagāts, sabiedrības uzmanības centrā, taču 65 gadu vecumā viņu pārņem iekšējs tukšums. Pēc senas mīlestības atmiņu atgriešanās Džeps sāk lēnu, klusu ceļojumu pa savu pagātni un Romu, meklējot to, ko pats sauc par "dižo skaistumu". Šī filma ir oda Romai, un arī nežēlīgs mūsdienu elites portrets. Kamera slīd pāri marmora terasēm, baznīcu klusumam un nakts ballītēm, atklājot kontrastu starp ārējo spožumu un iekšējo tukšumu. Filma uzdod eksistenciālu jautājumu: vai skaistums pats par sevi spēj glābt cilvēku?
21. jūlijā Partenope (Parthenope, 2024. gads) Mazu meitenīti viņas krusttēvs, Neapoles mērs, nosauc sirēnas vārdā, kas pilsētu pārvērtusi par krāšņu citadeli. Dievišķajai Partenopei (jaunībā šo lomu tēlo aktrise un modele Čelesta Dalla Porta, brieduma gados - aktrise Stefānija Sandrelli) ir lemts iemiesot neatvairāmo, trakulīgo, vitāli kaislīgo jaunības šarmu. Viņa ir kā mirāža, atmiņas par reiz piedzīvotajiem priekiem un traģēdijām. Partenope ir dzīvs neatsaucamas pagātnes atspulgs pilsētā, kuras graciozais siluets un neaprakstāmais skaistums visspilgtāk atklājas no greznās villas Kapri salā.
11. augustā "Žēlastība" (La Grazia,2025. gads) Mariāno De Santiss ir Itālijas Republikas prezidents. Nav nekādas saistības ne ar vienu īstu prezidentu; šis varonis ir režisora iztēles auglis. De Santiss ir atraitnis un katolis, viņam ir meita Doroteja, kas, gluži kā viņš pats, ir tieslietu eksperte. Viņa pilnvaru laiks tuvojas beigām, un vienmuļajā ikdienā iezogas divi pēdējie uzdevumi - pieņemt lēmumus par diviem apžēlošanas lūgumiem. Divas morālas dilemmas sapinas ar viņa privāto dzīvi tā, ka tās atšķetināt šķiet neiespējami. Viņu māc šaubas, bet viņam būs jāpieņem lēmums, turklāt ar dziļu atbildības sajūtu. Tieši to šis ievērojamais Itālijas prezidents arī darīs.
Biļetes iegādājamas kinoteātra tīmekļa vietnē www.splendidpalace.lv vai kasē, kā arī skatītājiem tiek piedāvāts iegādāties abonementu uz visām četrām filmām par izdevīgāku cenu.