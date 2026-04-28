Čenings Teitums publicē noslēpumainu dzejoli laikā, kad viņa bijusī līgava raisa saderināšanās baumas ar Hariju Stailsu
Holivudas aktieris Čenings Teitums dalījies ar Džona Rēdela dzejoli par to, kā “manas smadzenes un sirds izšķīrās”, laikā, kad izskan baumas, ka viņa bijusī līgava Zoja Kravica ir saderinājusies ar dziedātāju Hariju Stailsu.
46 gadus vecais aktieris 27. aprīlī savā “Instagram” īsajā stāstā pie dzejoļa vienkārši pierakstīja “lasiet”, liekot noprast, ka publicētais teksts viņu īpaši uzrunājis.
Dzejolis sākās ar vārdiem: “Manas smadzenes un sirds izšķīrās / pirms desmit gadiem / strīdoties par to, kurš vainojams pie tā, cik lielā nekārtībā esmu kļuvis / Galu galā viņi vairs nespēja atrasties vienā telpā. Tagad mana galva un sirds dala aizbildniecību pār mani,” turpinājās prozas dzejolis. “Viņi vaino viens otru par manas dzīves stāvokli / ir bijis daudz kliegšanas — un raudāšanas / tāpēc / pēdējā laikā es daudz laika pavadu ar savu intuīciju / kas kalpo kā mans neoficiālais terapeits.”
Dzejolī tālāk aprakstītas mokas par to, ka “sirds vienmēr skumst par kaut ko, kas noticis vakar”, kamēr galva “vienmēr uztraucas par kaut ko, kas varētu notikt rīt”.
Dzejolis noslēdzās ar vārdiem: “Es sakravāju mazu somu un devos pie sirds durvīm / pirms vēl paspēju pieklauvēt, viņa atvēra durvis ar smaidu, un vēja brāzma mani apskāva, viņa sacīja: / “Kāpēc tu tik ilgi kavējies?””
Zoja Kravica un Čenings Tatums
Čenings un 37 gadus vecā Zoja sāka satikties 2021. gadā pēc kopīga darba pie viņas režisores debijas filmas “Blink Twice”. Pāris saderinājās divus gadus vēlāk, taču viņu attiecības izjuka 2024. gadā neilgi pēc filmas iznākšanas.
Tomēr Zoja nenožēlo attiecības ar “Maģiskais Maiks” aktieri. Pērn intervijā žurnālam “Elle” viņa sacīja: “Es mīlu to, ko mēs kopā radījām, un man viņš ļoti rūp. Tobrīd es biju tik laimīga, ka tas viss notika,” viņa piebilda. “Es vienkārši jūtos ļoti pateicīga, ka mēs kopā izgājām cauri šim ceļam.”
Lai gan Čenings — kuram ar bijušo sievu Džennu Devanu ir 12 gadus veca meita Everlija — publiski nav komentējis šķiršanos no Zojas, viņš romantiskajā dzīvē ir devies tālāk. Pagājušā gada aprīlī viņš “Instagram” oficiāli apstiprināja attiecības ar modeli Inku Viljamsu.