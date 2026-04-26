Noskaidroti šova “Koru kari” trīs pusfinālisti, žilbinot ar Latvijas slavenāko komponistu darbiem. FOTO
Svētdien, 26. aprīlī, šova “Koru kari” dalībnieki dziedāja divas dziesmas – pirmā bija no Latvijas slavenāko komponistu kataloga, bet vakara otrajā daļā kori dziedāja jau iepriekšējās tiešraidēs izskanējušas dziesmas. Bet kuri trīs kori sasniedza pusfinālu?
Šova finansiālā atbalstītāja “Primero” skatītāju simpātiju balvu šoreiz ieguva Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris. Visus korus par vismaz vienu no abiem priekšnesumiem žūrija novērtēja ar maksimālo – 10 baļļu – vērtējumu. Taču, neskatoties uz to, kādam arī šajā vakarā šovu bija jāpamet – un šoreiz tas bija Chris Noah ar Olaines melnbalto kori.
Šajā “Koru kari” tiešraidē dalībniekus vērtēja šova eksperti Jānis Ozols, Edgars Vītols, kā arī kordiriģente un pedagoģe Aira Birziņa.
"Koru karu" mākslinieki sajūsmina ar hitiem; 12.04.2026.
Svētdien, 12. aprīlī, emocionāli kontrastaini un daudzžanrīgi aizvadīta TV3 šova "Koru kari" sestā tiešraide, kurā dalībnieki izpildīja pašmāju un ārzemju ...
Pirmie uzstājās Preiļu purpura koris un Dainis Skutelis, dziedot Maestro Raimonda Paula komponēto “Nepiesauc, nepasauc mani vēl” ar Annas Rancānes dzeju. Edgars Vītols: “Šovakar tiešām brīnišķīgs vakara iesākums. Šī dziesma man ir ļoti mīļa. Jūs esat uzbūruši jaunu stāstu šai dziesmai.”
Kā nākamie uz skatuves kāpa Ikšķiles saules koris un Jānis Aišpurs, kuri izpildīja Imanta Kalniņa skaņdarbu ar Knuta Skujenieka vārdiem “Lūgšana”. Aira Birziņa: “Vispirms – paldies par priekšnesumu, jūs ļoti aizkustinājāt! Un par šo stāstu... Priecājos, ka šovakar piedzīvoju šo.”
Fiņķis un Madonas zaļais koris atklāja savu redzējumu Imanta Kalniņa dziesmai “Akāciju palags”. Jānis Ozols: “Gan soliste, kas dziedāja viena pati – karaliene un princese vienā personā – gan trīs solistes, kas dziedāja kopā. Tā ir tiešām augsta pilotāža. Un tas zibens spēriens iedeva vēl vienu jaunu dimensiju.”
"Koru kari" turpina žilbināt un saviļņot. 29.03.2026.
TV3 muzikālā šova “Koru kari” ceturtajā tiešraidē koristi izpildīja Latvijā un ārzemēs radītas kompozīcijas no kino un seriālu pasaules.
Bet vakara pirmo daļu noslēdza Chris Noah ar Olaines melnbalto kori, dziedot Imanta Kalniņa kanonisko kompozīciju “Piena ceļš”, ko pazīstam arī kā “Fināla dziesmu” no kinofilmas “Sprīdītis”. Edgars Vītols: “Klausoties jūsu priekšnesumu, tiešām tā ir laba sajūta, ja tu vari sevī smelties kādu ļoti jauku emociju – būt tādā mierā, negaidīt pārsteigumus. Un šajā dziesmā, un arī jūsu izpildījumā, viņi arī neprasījās. Tieši tik askētiski, cik jūs to šovakar izdarījāt – tas, manuprāt, piestāv jums un šai dziesmai.”
Turpinājumā kori dziedāja savas otrās – jau iepriekšējos raidījumos izskanējušās – dziesmas, un Preiļu purpura koris ar Daini Skuteli izpildīja grupas “Pērkons” skaņdarbu “Mana dienišķā dziesma”. Aira Birziņa: “Man ļoti patīk jūsu kora vokāls. Man patika, ka jūs tik forši apdzīvojāt visu skatuves telpu. Jums piestāv Kulakovs!”
Jānis Aišpurs un Ikšķiles saules koris aicināja kustēties, izpildot Laura Reinika grāvēju “Aš bėgu” lietuviešu valodā. Jānis Ozols: “Šis numurs ir tāds, nu… viens no jūsu haotiskākajiem – jūs vienkārši ballējaties. Bet arī tas ir O.K. Un šis bija daudz jaudīgāk nekā pirmajā reizē.”
Fiņķis ar Madonas zaļo kori dziedāja beļģu dziedātāja Stromae dziesmu “Alors on danse”. Edgars Vītols: “Es skatījos un man bija daži jautājumi. Bet arī šoreizīt mans vērtējums būs tikpat labs kā iepriekš.”
Bet Olaines melnbaltais koris bija izvēlējušies izpildīt viņu līdera Chris Noah hitu “Nomodā”. Aira Birziņa: “Nu, šis bija tāds noslēgums kā īsts svētku salūts. Mani ļoti uzrunāja kustību partitūra. “Šie ir tie brīži, kas paliek atmiņā,” tā jūs paši teicāt!”
Šajā vakarā kā viesmākslinieki uzstājās košs mākslinieku sastāvs – grupa “Citi zēni” piedaloties Edgaram Bāliņam, Reikam, grupai “Bukte” un hiphopa duetam “Latgalīšu reps”, kuri kopā izpildīja dziesmu “Novadu cīņas”.
Savukārt nākamās nedēļas “Koru kari” raidījumā gaidāmi ne par matu mazāk īpaši viesi –
Star FM koris, kas priecēs ar liderīgo dziesmu “Rēdereja” no Sergeja Jēgera repertuāra, kuras mūzikas autors ir Uldis Marhilevičs, bet tekstu sarakstījis Guntars Račs.
Skatīsimies šova “Koru kari” pusfinālu svētdien, 3. maijā, pulksten 20.30 kanālā TV3 un noskaidrosim divus stiprākos šīs sezonas šova “Koru kari” korus!