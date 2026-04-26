"Es strādāju pie karaļa Čārlza, un viena nianse prinča Luisa dzimšanas dienas fotogrāfijā mani pārsteidza"
Karaļa Čārlza bijušais sulainis Grānts Harolds detalizēti izklāstījis savas prognozes par prinča Luisa nākotnes lomu un iespējamo spiedienu - vai tieši pretēji, tā trūkumu -, ar ko viņam nākotnē varētu nākties saskarties. Kā arī nācis klajā ar pārsteidzošu atklāsmi par Luisa dzimšanas dienas fotogrāfiju, ko publicējis karaļnams.
Karaļa Čārlza bijušais darbinieks atzinis, ka jaunajā prinča Luisa fotogrāfijā pamanījis pārsteidzošu niansi. Grānts Harolds, kurš savulaik strādāja par sulaini pie monarha, sarunā ar “Reach Plc” komentējis attēlu, kas publicēts par godu mazā prinča astotajai dzimšanas dienai, kas bija 23. aprīlī.
Harolds, kurš ir arī grāmatu autors, gadu gaitā sniedzis daudz ieskatu karaliskās ģimenes dzīvē. Šoreiz viņš izteicies ne tikai par dzimšanas dienas fotogrāfiju, bet arī par Luisa nākotnes lomu ģimenē.
Runājot par attēlu, viņš atzina, ka nav pārsteidzis tas, ka fotogrāfija uzņemta pie jūras - viņaprāt, iespējams, Norfolkā. Taču izbrīnīja, ka fotogrāfijas autore šoreiz nav prinča māte princese Ketrīna. Viņš skaidroja: “Mēs zinām, ka Viljamam un Keitai ļoti patīk būt pie jūras, tāpēc mani nepārsteidz, ka viņi dalījās ar dēla fotogrāfiju, kas uzņemta liedagā. Es pieļauju, ka tas ir Norfolkā. Acīmredzami viņiem īpašā vietā. Taču mani pārsteidz, ka šo foto nav uzņēmusi Keita, jo tā ir viņu ierastā pieeja.”
Runājot par Luisa nākotnes lomu karaliskajā ģimenē, Grānts Harolds norādīja, ka izmaiņas troņa mantošanas kārtībā nozīmē - viņš atrodas aiz savas vecākās māsas princeses Šarlotes, līdz ar to spiediens uz viņu būs mazāks.
Viņš sacīja: “Luiss ir karaļa mazdēls un kādu dienu būs monarha dēls. Izmaiņas troņmantniecības likumos nozīmē, ka viņš ir aiz princeses Šarlotes, tātad ceturtais rindā uz troni, un ir maz ticams, ka viņš jebkad kļūs par karali. Tāpēc uz viņu netiks izdarīts tik liels spiediens kā uz vecāko brāli Džordžu, kurš jau tagad, visticamāk, apzinās savu nākotnes lomu.”
Tomēr, lai arī Luiss nav tiešais troņmantnieks un līdz ar to viņa dzīvē būs mazāk spiediena, Harolds uzsver, ka gan Luiss, gan Šarlote joprojām izjūt pienākumu uzvesties atbilstoši karaliskajam statusam. Viņš piebilda: “Tomēr gan Luisam, gan Šarlotei būs jārēķinās ar zināmu atbildības slogu, jo viņi apzinās, cik svarīgi ir uzvesties kā karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Viņiem nāksies arī veidot savu nākotni modernā, mūsdienīgā ģimenē - taču pagaidām tas vēl nav aktuāls jautājums.”
Princis Luiss vēro “Trooping the Colour” parādi 2023. gada jūnijā
Grānts Harolds arī uzskata, ka tas nemainīs Luisa publisko uzvedību un viņa rotaļīgo, nedaudz nerātno dabu, kuru, pēc autora domām, viņš mantojis no nelaiķes karalienes Elizabetes II un prinča Filipa. Viņš sacīja: “Karaliskās ģimenes fani mīl Luisu tieši viņa nebēdnīguma dēļ, un es nedomāju, ka tas mainīsies. Protams, visi atceras video, kur viņš bērnībā rāda mēli un dauzās uz Bakingemas pils balkona — tagad to redzam retāk, bet šī rotaļīgā dzirksts viņā noteikti joprojām ir. Gan karalienei, gan princim Filipam piemita šī mazliet nerātnā puse, un to var saskatīt arī Luisā.”
Princim Luisam uznāk niķis militārās parādes laikā
Nebēdnīgais princis Luiss karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībās
