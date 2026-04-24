Leģendārais aktieris Džeks Nikolsons nosvin 89. dzimšanas dienu: meita publisko retus ģimenes foto
Holivudas aktieris Džeks Nikolsons atzīmējis savu 89. dzimšanas dienu kopā ar ģimeni un draugiem.
Aktiera dzimšanas dienā — ceturtdien, 23. aprīlī — viņa meita Lorēna Nikolsone par godu tēvam savos “Instagram” stāstos publicēja vairākas fotogrāfijas.
Lorēna, kura 16. aprīlī nosvinēja savu 36. dzimšanas dienu, bija iekļāvusi arī senāku fotogrāfiju, kurā filmas “Mirdzums” zvaigzne redzams smēķējam cigāru. Pie attēla viņa vienkārši pierakstīja: “89?”
Otrajā fotogrāfijā Džeks redzams smaidām un aplaudējam — fonā aplaudē arī Džonija Mičela. Lorēna fotogrāfijai pievienoja parakstu: “89!!”
Lorēna ir viena no Džeka sešiem bērniem. Viņa un viņa dēls Rejs, kuram ir 34 gadi, ir dzimuši attiecībās ar aktrisi Rebeku Brusāru. Viņam ir arī meita Dženifera, 61, no laulības ar bijušo sievu Sandru Naitu, kā arī meita Hanija, 43, ar modeli Vinniju Holmani.
Aktrise Sūzena Anspaka apgalvoja, ka Džeks ir viņas dēla Keileba Godarda, 54, tēvs. Nikolsons publiski paternitāti noliedza, lai gan Keilebs sacīja, ka privāti aktieris viņu atzinis par savu dēlu.
Viņa jaunākā bērna — 31 gadu vecās Tesas — autore rakstā “Newsweek” aprakstīja savu dzīvi kā viņa “ārlaulības” meita, kura dzimusi attiecībās ar Dženīnu Gurinu. Aktieris Tesu nekad nav publiski atzinis, un 2023. gadā viņa sacīja, ka ar Nikolsonu nav runājusi jau gadiem.
Lorēnas dzimšanas dienas ieraksts tēvam seko viņas 2025. gada decembra publikācijai, kurā bija redzams attēls ar viņu, Reju un viņu tēvu.
Bijusī “Miss Golden Globe” kopā ar tēvu apmeklēja arī “SNL50: The Anniversary Special” 2025. gada februārī, kur abi sēdēja “Studio 8H” zvaigžņotajā skatītāju zālē. Tas bija viens no retajiem Džeka Nikolsona publiskajiem iznācieniem.
Džeks Nikolsons ar dēlu Reimondu jeb Reju
Džeks Nikolsons ar dēlu Reimondu devies vērot savas iecienītās komandas „Lakers” spēli.