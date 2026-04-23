Nedēļas jaunumi "Tet+" - pašmāju krimināldrāma, ambiciozs fantāzijas seriāls un Tutas dēkas Zviedrijā
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties pašmāju daudzsēriju trilleri "Ķīlnieki", ambiciozo fantāzijas seriālu "The Lord of the Rings: The Rings of Power" un "Tutas lietu" jauno sezonu.
Vai izdosies izglābt ķīlniekus?
"Tet" un "Nelūgto viesu" komanda – režisors Vlads Kovaļovs un rakstniece, producente Lelde Kovaļova – piedāvā jaunu daudzsēriju trilleri "Ķīlnieki".
Dažādi garāmbraucēji šķietami parastā darbdienā apstājas nomaļā kafejnīcā, nenojaušot, ka visi kļūs par ķīlniekiem – iesprostoti vienā telpā gandrīz divas diennaktis, kur valdīs panika, nodevība un cīņa par izkļūšanu. Tajā pašā laikā izmeklētājs Markuss saņem visgrūtāko uzdevumu savā dzīvē – pierādīt dažu stundu laikā, ka slepkavībā apsūdzētais patiesībā ir nevainīgs. Ja viņš sazināsies ar policijas kolēģiem, ķīlnieki cits pēc cita tiks nogalināti…
Daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" fināla sērijas prezentācija
Pirmdienas, 13. aprīļa vakarā, kinoteātrī "K.Suns" tika prezentēta daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" noslēdzošā epizode.
"Ķīlnieki" ir Latvijas kino pirmā daudzsēriju filma, kuras visu astoņu sēriju darbība aptver tikai nepilnas divas diennaktis. Tā ir emocionāli intensīva drāma par morālām izvēlēm, cilvēku psiholoģiju krīzes situācijā un instinktiem, kas pārspēj sociālās maskas, statusus un ārējo tēlu. “Šis ir izaicinošākais un vienlaikus aizraujošākais kino projekts, ko jebkad esmu producējusi,” stāsta galvenā producente Lelde Kovaļova. “Lasot "Ķīlnieku" scenāriju, sapratu, ka tajā nav nevienas garlaicīgas lapaspuses. Katrs mirklis ir piesātināts ar spriedzi, nepārtraukti uztraucies par to, vai tavi mīļākie varoņi izdzīvos. Un vēl scenārijā iekļautās sabiedriski nozīmīgās tēmas mani patiesi aizkustināja.”
Gaismas cīņa pret tumsu
Ambiciozais fantāzijas seriāls "The Lord of the Rings: The Rings of Power" ir vizuāli iespaidīgs ceļojums tūkstošiem gadu pirms notikumiem, kas pazīstami no "The Hobbit" un "The Lord of the Rings".
Seriāls ataino laikmetu, kurā tiek kalti spēka gredzeni, ceļas un krīt valstības, bet tumsa atgriežas ar spēku, kas draud pārklāt visu Viduszemi. Viena no galvenajām varonēm ir jaunā Galadriela – kareivīga, neapturama un apsēsta ar pārliecību, ka Saurons nav pazudis. Viņas ceļš ir gan fizisks, gan iekšējs – cīņa starp pienākumu, atriebību un spēju uzticēties citiem. Seriāls iepazīstina ar elfu diplomātu Elrondu, kurš cenšas līdzsvarot politiku, draudzību un pienākumu pret savu tautu. Viņa attiecības ar rūķiem, īpaši Durinu IV, kļūst par vienu no emocionālākajiem seriāla pavedieniem, atklājot gan kultūru sadursmes, gan siltu, sarežģītu draudzību. Paralēli tam skatītāji iepazīst harfutus – agrīnos hobitu senčus –, kuru sižets piešķir stāstam cilvēcisku maigumu un piedzīvojuma garu. Tieši viņu līnijā parādās noslēpumainais Svešinieks, kura identitāte un spējas kļūst par vienu no sezonas centrālajām intrigām.
Seriāla vizuālais izpildījums ir viens no tā lielākajiem trumpjiem. Filmēts Jaunzēlandē un vēlāk Apvienotajā Karalistē, tas izmanto gan dabas ainavas, gan milzīgus dekorāciju kompleksus, lai radītu Viduszemes telpu ar maksimālu autentiskumu. Budžets, kas pārsniedz miljardu dolāru, ļāvis radīt kinematogrāfisku kvalitāti – no elfu pilsētu gaismas līdz rūķu kalnu majestātiskajām zālēm. "The Rings of Power" ir grandiozs mēģinājums paplašināt Tolkīna pasauli, radot stāstu, kas vienlaikus ir jauns un cieši saistīts ar klasisko mantojumu. Tas ir seriāls par varu, drosmi, nodevību un gaismas cīņu pret tumsu.
Tuta un Lapsa Zviedrijā
“Hej! Jag heter Tuta!” Vai Tu zini, ko tas nozīmē? Tuta ar Lapsiņu atkuģojušas uz vareno Zviedrijas galvaspilsētu Stokholmu.
Klāt iemīļoto "Tutas lietu" jaunā, jau septiņpadsmitā sezona! "Tutas lietas" ir mīļš un izglītojošs ekrānsaturs latviešu valodā. Video stāstos mazajiem skatītājiem vecumā no viena līdz trīs gadiem viss tiek skaidrots viņiem saprotamā valodā. Raidījuma galvenā varone ir jaukā meitene, bērnu draudzene Tuta. Viņa mazajiem jautru rotaļu veidā māca pašus pirmos vārdus, krāsas, dziesmiņas un skaitļus. Kopā ar Tutu jaunas lietas bērniem apgūt palīdz arī draudzīgā un ziņkārīgā Lapsa.