FOTO: “Čārlija eņģeļi” atkal pēc piecām desmitgadēm kopā - daudziem grūti aktrises atpazīt
Piecas desmitgades pēc tam, kad “Čārlija eņģeļi” ierakstīja savu vārdu popkultūras vēsturē, Keita Džeksone, Džeklina Smita un Šerila Lada 2026. gada aprīlī atkal satikās kopīgā pasākumā.
Oriģinālais 1976. gada seriāls kļuva par popkultūras fenomenu, padarot trīs privātdetektīves par plaši atpazīstamām popkultūras ikonām un nostiprinot šovu kā spilgtu, sieviešu vadītas darbības izklaides simbolu. Oriģinālie “Čārlija enģeļi” piecu sezonu un 115 epizožu garumā piedāvāja asa sižeta stāstus ar stilizētu estētiku, kur centrā bija trīs privātdetektīves, kas strādā aģentūrā Čārlija vadībā. Seriāla sākotnējais trio ātri kļuva par sava laika ikonām, un tieši šis sieviešu vadītais darbības formāts palīdzēja šovam nostiprināties kā vienam no 70. gadu TV spilgtākajiem un atpazīstamākajiem projektiem.
Vēlāk stāsts pārcēlās uz lielo ekrānu — 2000. gadā ar Kameronu Diazu, Drū Berimoru un Lūsiju Liu, piedāvājot hiper-stilizētu versiju, kurai 2003. gadā sekoja turpinājums.
Bijušajām zvaigznēm tagad ir vēli 70 un agri 80 gadi, lai gan to pēc viņu izskata būtu grūti uzminēt. Džeksone, Smita un Lada — kura aizstāja Faru Fosetu pēc viņas aiziešanas no “Čārlija eņģeļiem” — izskatījās tik kopti, ka daudziem bija grūti atpazīt aktrises, kuras savulaik atveidoja attiecīgi Sabrinu Dankanu, Kelliju Garetu un Krisu Monro.
Pasākumā Džeksonei, Smitai un Ladai bija nevainojami gluda āda, kas nav raksturīga sievietēm septiņdesmit un astoņdesmit gadu vecumā. Viņu sejas vaibsti, īpaši acu un mutes zonā, arī izskatījās nostiepti, kas bieži tiek uzskatīts par sejas liftinga pazīmi.
Daudzi sociālo tīklu lietotāji uzskatīja, ka iespējamās kosmētiskās iejaukšanās viņām nav nākušas par labu. “Tas plastikas ķirurgs laikam turējis aizvainojumu...” rakstīja kāds “X” lietotājs. Šis komentētājs nebija mazākumā. “Ar tik briesmīgu plastisko operāciju tās tagad drīzāk ir Frankenšteina eņģeles!” asi izteicās vēl kāds.
Daudzi īpaši kritiski bija pret Džeksones izskatu, ko daudzi skaidroja ar neveiksmīgu procedūru. “Viņām visām vajadzētu iesūdzēt savus plastikas ķirurgus, bet Keitai Džeksonei būtu jāiesūdz visi, kas atradās tajā ēkā!” rakstīja kāds “X” lietotājs. Neraugoties uz spēcīgajiem sabiedrības viedokļiem, Džeksone, Smita un Lada par plastisko operāciju baumām ir izteikušās ļoti maz.
Lai gan jaunākās fotogrāfijas izraisīja kritiku par Keitas Džeksones, Džeklinas Smitas un Šerilas Ladas izskatu, neviena no “Čārlija eņģeļu” aktrisēm nav atzinusi, ka būtu gulusi zem skalpeļa.
Patiesībā Smita to tieši noliegusi. Tas attiecas arī uz botoksu un fileriem. “Es neticu fileru lietošanai un man nav veikta nekāda griešana,” viņa sacīja 2022. gadā. Runājot par botoksu, Smita teica, ka baidās no tā ilgtermiņa ietekmes. “Mans vīrs saka, ka, ja botoksu veic atkal un atkal, tas pilnībā novājina muskuli,” sacīja Smita, kura ir precējusies ar kardiotorakālo ķirurgu Bredu Alenu.
Par savas jauneklīgās ārienes noslēpumu viņa nosauca pašas tauku izmantošanu sejas atjaunošanai. “Ja es kaut ko ievadu sejā, tad izmantoju savus taukus, un to nav viegli izdarīt,” viņa teica.
Arī slavenību sejas plastikas ķirurgs dr. Ramtins Kasirs piekrita faniem, ka Smita izskatās diezgan dabiski. “Ja viņai ir veiktas kādas procedūras, tās ir bijušas ārkārtīgi mērenas,” viņš sacīja.
Tomēr Kasirs uzskata, ka tieši Džeksonei — kura iepriekš minētajā foto izpelnījās visvairāk kritikas — šķietami veiktas vismazāk iejaukšanās. “Lada ir kaut kur pa vidu, visticamāk, apvienojot ķirurģiskas procedūras ar regulārām neinvazīvām procedūrām,” viņš teica.