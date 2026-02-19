Leģendārajai franšīzei “Čārlija eņģeļi” top jauna versija
Gandrīz piecdesmit gadus pēc tam, kad televīzijā debitēja oriģinālie “Čārlija eņģeļi”, “Sony” atkal strādā pie šīs ikoniskās franšīzes jaunākās pārstartēšanas.
Oriģinālais 1976. gada seriāls kļuva par popkultūras fenomenu, padarot trīs privātdetektīves par plaši atpazīstamām popkultūras ikonām un nostiprinot šovu kā spilgtu, sieviešu vadītas darbības izklaides simbolu. Oriģinālie “Čārlija enģeļi” piecu sezonu un 115 epizožu garumā piedāvāja asa sižeta stāstus ar spīdīgu, stilizētu estētiku, kur centrā bija trīs privātdetektīves, kas strādā aģentūrā Čārlija vadībā. Seriāla sākotnējais trio — Keita Džeksone, Farra Foseta un Žaklīna Smita — ātri kļuva par sava laika ikonām, un tieši šis sieviešu vadītais darbības formāts palīdzēja šovam nostiprināties kā vienam no 70. gadu TV spilgtākajiem un atpazīstamākajiem projektiem.
Vēlāk stāsts pārcēlās uz lielo ekrānu — 2000. gadā ar Kameronu Diazu, Drū Berimoru un Lūsiju Liu, piedāvājot hiper-stilizētu versiju, kurai 2003. gadā sekoja turpinājums.
Vēl viens franšīzes mēģinājums nonāca kinoteātros 2019. gadā — šoreiz ar Kristenu Stjuarti, Naomi Skotu un Ellu Balinsku. Šī versija centās modernizēt mītu, ieviešot globālu “Eņģeļu” tīklu un vairākus vadītājus, tomēr kasēs tai neizdevās aizraut plašu auditoriju.
Tiek ziņots, ka “Sony” jaunāko pārstartējumu raksta scenārists Pīts Kjarells, bet producē “Flower Films”, kas pieder Drū Berimorai. Šī saikne ar 2000. gadu filmām liek domāt, ka studija, iespējams, vēlas atgūt daļu no tās gludās, viegli pašironiskās enerģijas, kas toreizējo versiju padarīja par hitu.