Fani kritizē "briesmīgo" karalienes Elizabetes II statuju, kas "neizskatās pēc viņas"
Elizabetes II 100. dzimšanas dienā atklāts pieminekļa dizains, kas veltīts visu laiku ilgāk valdījušajai karalienei. Šī statuja būs galvenais elements memoriālā Londonas Sentdžeimsa parkā un "suminās Viņas Majestāti karalieni Elizabeti II un viņas mūža ieguldījumu sabiedrības labā", norāda arhitekts. Taču karaļnama fani ir neapmierināti, viņi kritizē statuju, kas nemaz nelīdzinoties viņu iemīļotajai valdniecei.
Statuja attēlos Elizabeti II viņas valdīšanas sākumposmā. Viņa būs redzama, ģērbusies Bikšu lentes ordeņa procesijas tērpā, un skulptūra tiks veidota, balstoties uz slaveno viņas portretu, ko gleznojis Pjetro Anigoni. Tēls būs radīts no bronzas, to veidos atzītais skulptors Martins Dženings.
Karaliskā ģimene aplūko karalienei Elizabete II veltītās skulptūras maketu
Statujas dizains – miniatūrs skulptūras makets – sabiedrības novērtējumam atklāts otrdien, kad Britu muzejā to aplūkot devās arī karaliskā ģimene. Karalis Čārlzs pieminekli nosauca par “fantastisku”, bet Edinburgas hercogiene Sofija paziņoja: “Tā ir skaista statuja. Tieši tā, kā viņa vēlētos, lai viņu atceras, kā jaunu sievieti.”
Neskatoties uz karaliskās ģimenes uzslavām, fani nekavējoties sāka kritizēt statuju tīmeklī. Daudzi to nosauca par "garlaicīgu" un piebilda, ka sejas vaibsti absolūti nelīdzinās Lielbritānijas ilgāk valdījušajai karalienei.
Daži aicināja atgriezties pie sākotnējā statujas dizaina, kur Viņas Majestāte bija attēlota zirga mugurā. Karaliskā tēlotājmākslas komisijas fonda priekšsēdētājs Stīvens Beilijs izdevumam “Daily Mail” norādīja: “Sākotnēji tika ierosināts attēlot karalieni zirga mugurā, un mēs visi domājām, ka tieši to arī saņemsim.” Viņš apgalvoja, ka jātnieces tēls būtu vairāk piemērots karalienei, kura 34 gadus vadīja savus karaspēkus, parādēs allaž sēžot zirga mugurā. “Mums ir izcili jātnieku skulptori. Viņi varētu radīt kaut ko elegantu, monumentālu, majestātisku – tieši to, kas mums šeit vajadzīgs, citādi, kāda gan ir jēga?” pauda Beilijs.
Karaļnama fani tīmeklī bija vienlīdz kritiski, apsūdzot memoriāla komiteju, ka tā izvēlējusies "mazāku, lētāku" alternatīvu, ja salīdzina ar sākotnējo ieceri un dizainu. Viens no viņiem rakstīja: "Es būtu gribējis, lai viņi paliek pie sākotnējā plāna ar karalieni kā jātnieci. Es domāju, ka tas būtu daudz skaistāk nekā tagad.”
Otrs uzdeva jautājumu, kāpēc karaliene nav attēlota jājam cauri parkam, un norādīja: “Viņa jutās vislaimīgāk, kad bija zirga mugurā.” Savukārt trešais pauda neticību, ka šo “briesmīgo dizainu” tiešām ir apstiprinājis karalis. Bet ceturtais fans rakstīja, ka statuja ir stipri “viduvēja” britu ilgāk valdījušajai karalienei, piebilstot: “Turklāt tā nemaz neizskatās pēc mūsu skaistās nelaiķes karalienes Elizabetes II.”
Neskatoties uz kritiku tīmeklī, skulptors Martins Dženings paziņoja, ka Viņa Majestātei karalim bijusi "silta un iedrošinoša" reakcija, redzot skulptūru pirmo reizi. Kad izgatavos statujas oriģinālu un uzstādīs uz pamatnes, tās augstums sasniegs septiņus metrus. Figūra būs novietota tā, lai Viņas Majestāti apspīdētu vakara saule. Pieminekli plānots pabeigt 2028. gadā.