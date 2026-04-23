Miks Dukurs māsas zaudējuma sāpes pārvērš mūzikā
18. aprīlī sirsnīgā gaisotnē uzņēmējs Ēriks Ozollapa savā restorānā "Juusu" atzīmēja 39. dzimšanas dienu. Ballītē piedalījās tuvākie draugi un kolēģi, tostarp arī dziedātājs Miks Dukurs, kuru ar jubilāru saista sena draudzība.
Miks Dukurs Ērikam dzimšanas dienā uzdāvināja īpašu dāvanu – vinila plati. Zināms, ka Ozollapas kolekcijā jau ir vairāk nekā 100 vinila plašu. Turklāt viesiem bija iespēja iepriecināt dzimšanas dienas gaviļnieku arī praktiski – pasākumā bija novietota kastīte, kurā varēja ziedot līdzekļus viņa sapnim par vinila plašu sistēmas izveidi. Pēc Ērika pateicības runas notika patīkams pārsteigums – restorāna durvis atvērās, un tajās parādījās Miks Dukurs ar ģitāru rokās. Mūziķis izpildīja vairākas dziesmas, tostarp arī "Tu mani cel", kura, kā pats atzina, ir viena no tām viņa dziesmām, kas jubilāram ļoti patīk.
Vakara gaitā Miks aicināja Ērika draugus kopīgā aktivitātē – viņi jubilāru pacēla krēslā vairākas reizes. Skanēja arī tradicionālā dziesma "Daudz baltu dieniņu". Kad izskanēja rindas “Daudz baltu dieniņu, Laimiņa, dodi, diženi, raženi mīlējoties!”, Ēriks ar humoru piebilda, ka šī rinda pavisam noteikti neesot par viņu, izraisot viesu smieklus. Pēc muzikālā priekšnesuma Miks devās uz restorāna terasi, kur nepiespiestā atmosfērā pavadīja laiku kopā ar draugiem un līgavu Endiju Kalniņu, plašāk zināmu kā Kalendy.
Kā zināms, pēdējie mēneši mūziķim bijuši īpaši smagi. Februāra vidū Latviju satricināja ziņa par Mika māsas dziedātājas Paulas Dukures nāvi. Šī traģēdija dziļi skāra Miku Dukuru un viņa ģimeni.
Miks šobrīd no plašākas komunikācijas ar medijiem izvairās, tomēr turpina aktīvi darboties koncertos un privātos pasākumos, uzstājoties teju katru nedēļu. Nesen viņš nācis klajā arī ar jaunu singlu "Nothing To Lose", kas veltīts Paulai, un sociālajos tīklos dalījās savās sajūtās: “Manu ģimeni nesen satrieca drausmīga traģēdija, un bija brīdis, kad šķita, ka dzīve pēc tās nav iespējama. Tā arī šobrīd nav un nekad nebūs tāda kā agrāk. Bija daudzi, kuri man pārmeta – kā es varot turpināt kāpt uz skatuves un priecāties. Mani tikmēr satrauca, kā vispār turpināt dziedāt un darīt savu darbu, kuru tik ļoti mīlu, jo smagums krūtīs bija neaptverams. Tomēr saņēmos un sapratu, ka ir jāturpina – tagad arī viņas dēļ, jo Paula, mans mazais māšuks, kuras balss apklusa daudz par agru, noteikti vēlētos, lai turpinu! Tagad ar jaunu jaudu, jo nu es dziedu par diviem! Šīs dziesmas iedvesmas avots arī ir mana māsa – spēcīgākais cilvēks, ko pazīstu, – Paula Dukure, kura vienmēr pastāvēja par taisnību un īstām vērtībām, kura bija nelokāma savā viedoklī un uzskatos. Lai šī dziesma kalpo par iedvesmu un motivāciju arī jums – nekad nepadoties!” atklāj Miks Dukurs.