Eimijas Vainhausas tēvs zaudē tiesas prāvu par meitas tērpiem
Britu dziedātājas Eimijas Vainhausas (1983-2011) tēvs zaudējis tiesas prāvu pret divām viņas draudzenēm, kuras izsolījušas vairākus desmitus mūziķei piederējušo mantu.
Mičs Vainhauss ierosināja lietu pret Naomi Pariju un Katrionu Gurliju, apsūdzot viņas par peļņas gūšanu no priekšmetiem, kas tika pārdoti izsolēs Amerikas Savienotajās Valstīs. Vainhausa advokāti tiesā apgalvoja, ka abas sievietes "apzināti slēpa" pārdošanas faktu, un viņš vērsās tiesā, jo tas bija "vienīgais veids, kā iegūt atbildes".
Augstākās tiesas tiesneses vietniece Sāra Klārka noraidīja šo argumentu un norādīja, ka Vainhauss „ar pienācīgu rūpību varēja noskaidrot, kādi strīdīgie priekšmeti atradās atbildētāju rīcībā”.
Tiesnese atzina, ka “esot saprotams, ka Vainhauss jūtīgi uztver jebko, kas viņaprāt necienīgi izmanto Eimijas piemiņu… bet, manuprāt, viņš ir vienlīdz jūtīgs pret to, lai ģimene turpinātu gūt finansiālu labumu”. Viņa arī piebilda, ka Vainhausam "patīk dominēt pār cilvēkiem un situācijām", un atzina viņu par "neuzticamu liecinieku", norādot, ka viņš cēla prasību "pat nepārbaudot gandrīz līdz tiesas sēdei", vai viņam vispār ir pamatotas tiesības uz priekšmetiem, par kuriem viņš pieprasīja atlīdzību.
Britu dziedātāja un dziesmu autore Eimija Vainhausa savas īsās, bet spilgtās karjeras laikā ieguvusi sešas “Grammy” balvas. Viņa vislabāk pazīstama ar tādiem hitiem kā "Rehab" un "Back to Black". Viņa nomira 2011. gadā 27 gadu vecumā.
Parijas un Gurlijas advokāti tiesā paskaidroja, ka pārdotos priekšmetus Eimija savulaik viņām atdevusi jeb arī tie jau iepriekš piederējuši viņu klientēm. Tiesnese aprakstīja situāciju, skaidrojot, ka dziedātāja bieži atdāvinājusi drēbes savām tuvākajām draudzenēm, jo viņa nevēlējās sabiedrībā iziet vienā un tajā pašā apģērbā vairākas reizes, turklāt Eimijai bija "vairāk mantu, nekā viņa jebkad varētu nēsāt, izmantot vai glabāt". Tiesnese pieminēja arī Vainhausas "izcilo dāsnumu" un atzina, ka tas bija raksturīgi dziedātājai - atdāvināt savas personīgās mantas un vēlāk nenožēlot savu lēmumu.
Tiesā nolasītajā Parijas paziņojumā teikts: "Es biju līdzās Emijai kā draudzene, radošā partnere un viņas tērpu dizainere. Mūsu sadarbība balstījās uz uzticēšanos, lojalitāti un patiesu mīlestību pret savu darbu. Pašlaik mans galvenais uzdevums ir atjaunot savu dzīvi un karjeru, kā arī aizstāvēt savu vārdu, darbu, ko esmu radījusi kopā ar Eimiju, un viņas mantojumu.”