Eimijas Vainhausas tēvs iesūdz tiesā meitas tuvākās draudzenes par dziedātājas personīgo mantu iztirgošanu
Aizsaulē aizgājušās dziedātājas Eimijas Vainhausas tēvs Mičs Vainhauss ierosinājis tiesvedību pret divām viņas tuvākajām draudzenēm - Naomi Periju un Katrionu Gurliju.
Divas Eimijas Vainhausas draudzenes, pēc tēva advokātu sacītā, “apzināti noklusējušas”, ka pēc dziedātājas nāves izsolē pārdevušas vairākus desmitus viņai piederējušo priekšmetu, par ko šonedēļ tika paziņots Augstākās tiesas sēdē. Mičs Vainhauss, kurš ir meitas mantojuma pārvaldītājs, iesūdzējis tiesā stilisti Naomi Periju un meitas draudzeni Katrionu Gurliju, pieprasot kompensāciju simtiem tūkstošu sterliņu mārciņu apmērā, jo viņas it kā guvušas labumu no Eimijas personīgo priekšmetu pārdošanas izsolēs ASV 2021. un 2023. gadā.
Vainhausa 2011. gada jūlijā aizgāja mūžībā 27 gadu vecumā, saindējoties ar alkoholu.
Pirmdien tiesā Miča Vainhausa advokāti norādīja, ka abas sievietes nav informējušas viņu par izsolēm, un šie tiesas procesi esot vienīgais veids, kā iegūt atbildes. Perija un Gurlija apstrīd prasību, apgalvojot, ka minētie priekšmeti viņām bijuši dāvināti vai arī piederējuši jau pirms dziedātājas nāves.
Miča Vainhausa pārstāvis rakstiskajos dokumentos norāda, ka pārdoto mantu skaitā bijusi arī zīda minikleita, ko Eimija valkājusi savā pēdējā uzstāšanās reizē Belgradā. Perija to 2021. gadā izsolē pārdevusi par 243 200 ASV dolāriem. Viņš raksta: “Perija un Gurlija apzināti slēpa no Vainhausa kunga faktu, ka 2021. gada izsolē nodod savā īpašumā esošos priekšmetus, un ka viņas pretendē uz šo priekšmetu īpašumtiesībām.”
Vainhausa kungs bijis pārliecināts, ka visas 834 izsolē iekļautās lietas pieder mantojumam, taču abas sievietes apgalvojušas, ka vairāk nekā 150 no tām esot viņējās. Pārstāvis piebilda, ka tieši Perija bijusi tā, kura sākotnēji ierosinājusi Vainhausam izsolīt daļu mantojuma priekšmetu, taču nav atklājusi, ka pati no tā varētu gūt personīgu labumu.
Trīs gadus pēc Eimijas nāves pie Vainhausa vērsies Darens Džuliens no “Julien’s Auctions” Losandželosā, piedāvājot sarīkot dziedātājas mantu izsoli. Vainhauss sākotnēji atteicies. Vēlāk Džuliens sazinājies ar Periju, kura 2018. gadā paudusi gatavību pārdot “savu kolekciju”, un Gurlija 2019. gadā piekritusi pārdot arī savā rīcībā esošos priekšmetus. Tad 2021. gadā Vainhauss piekritis izsolei, kurā saņemti aptuveni 1,4 miljoni ASV dolāru, un 30 procentu no ienākumiem novirzīts Eimijas Vainhausas fondam.
Eimija Vainhausa un viņas ģimene
Taču, kā norāda pārstāvis, Džuliens neesot labojis Vainhausa uzskatu, ka visi priekšmeti pieder viņa pārvaldītajam dziedātājas mantojumam. Advokāts citē arī Džuliena īsziņu Perijai pēc izsoles: “Domāju, viņš nebūs sajūsmā, kad sapratīs, ka visi nozīmīgākie priekšmeti bija jūsu.” Pēc tam, 2023. gada maijā, abas sievietes pārdevušas vēl vairākus priekšmetus otrajā izsolē. Pagājušā gada jūlijā tiesā Vainhausa advokāti norādīja, ka Perija 2021. gada izsolē pārdevusi aptuveni 50 priekšmetu par 878 183 dolāriem, savukārt Gurlija - aptuveni 90 priekšmetu par 334 113 dolāriem.
Pirmdien sniedzot liecību, Vainhauss sacīja: “Pieņemu, ka, būdamas tik tuvas, Eimija viņām šad tad ko uzdāvināja, taču 150 priekšmetu? Tam man grūti noticēt.” Rakstiskos paskaidrojumos Periju pārstāvošā advokāte norāda, ka viņas kliente kļuvusi par Eimijas stilisti 2006. gadā un dzīvojusi viņas īpašumā Kamdentaunā, Londonas.
Viņa raksta: “Abas atbildētājas uzskata, ka lielākā daļa strīdus priekšmetu atradušies viņu īpašumā vēl pirms Eimijas nāves 2011. gadā un daudzos gadījumos pat vairākus gadus pirms tam. Turklāt atbildētājas apgalvo, ka vairāki priekšmeti vienmēr piederējuši viņām un Eimija tos tikai aizņēmusies.”
Tēvs atdod faniem Eimijas Vainhausas drēbes
Gurliju pārstāvošais advokāts piebilda, ka viņa kliente tic un joprojām uzskata, ka “tieši tā Eimija būtu gribējusi” — lai priekšmetus pārdod.
Gurlija iepazinusies ar Eimiju 2002. gadā un no 2004. līdz 2005. gadā bijusi viņas dzīvokļa biedrene, un šajā laikā viņu attiecības raksturojusi “dalīšanās un mainīšanās”.
Advokāts skaidroja, ka pēc 2006. gada, kad iznāca albums “Back to Black”, Eimija kļuvusi arvien devīgāka un bieži dāvinājusi lietas Gurlijai un citiem. Viņš nosodīja arī Vainhausa prasību, raksturojot to kā “sasteigtu un nepārdomātu”, it kā viņš vairāk rūpētos par savu reputāciju un vēlētos sodīt abas sievietes par “iedomātiem pāridarījumiem”. Viņš arī norādīja, ka sākotnēji strīds bijis par 156 priekšmetiem, bet no daļas Vainhauss procesa gaitā atteicies.