Nevērīga pludmales apmeklētāja kļūst par interneta sensāciju: viņa turpina sauļoties, kamēr cilvēku pūlis ielenc princi Hariju un Meganu Mārklu
Kamēr princis Harijs un Megana Mārkla Bondi pludmalē piesaistīja glābēju, kameru un fanu uzmanību, kāda sieviete kļuva par īsto interneta zvaigzni — viņa vienkārši turpināja mierīgi sauļoties, it kā apkārt nekas īpašs nenotiktu.
“TikTok” publicētā video redzams, kā sievieti, kas mierīgi atpūtās uz sava pludmales dvieļa, pēkšņi ielenca pūlis, kas piektdien, 17. aprīlī, Bondi pludmalē ieskāva Saseksas hercogu un hercogieni. Kādā brīdī Harijs, šķiet, pasmējās, pamanot sievieti uz dvieļa, kura turpināja gulēt, lai gan apkārt valdīja liela rosība.
@news.com.au One woman’s complete indifference is peak Bondi attitude. #princeharry #meghanmarkle #bondibeach #sydney #royals ♬ original sound - News.com.au
Video jau savācis 1,3 miljonus skatījumu, un sociālo tīklu lietotāji komentāros dalījās ar uzjautrinātām reakcijām.
“Viņa dzīvo savā realitātē un nevēlas, lai viņu traucē — tik vienkārši,” rakstīja viens cilvēks. “Karaliene, kuru nekas nesatrauc,” piebilda cits. “Šī ir pati tipiskākā Bondi attieksme no visiem iesaistītajiem,” vēl kāds komentēja “Reddit”.
Saseksas hercoga un hercogienes vizītes laikā Bondi pludmalē pāris tikās arī ar brīvprātīgajiem pirmās palīdzības sniedzējiem Bondi sērfošanas glābēju klubā, izrādot atbalstu organizācijai, kas reaģēja uz 2025. gada decembrī notikušo teroraktu pret turienes ebreju kopienu.
Harijs un Megana ieradās Austrālijā 14. aprīlī, lai dotos braucienā, kurā bija paredzēti privāti, darba un labdarības pasākumi. Šī bija pirmā reize, kad pāris atgriezās kontinentā kopš savas oficiālās karaliskās turnejas 2018. gada oktobrī.
Viņu pirmais pasākums bija vizīte Karaliskajā bērnu slimnīcā Melburnā, kuru iepriekš apmeklējusi arī karaliene Elizabete II, kā arī Harija vecāki — karalis Čārlzs un nelaiķe princese Diāna. Pēc tam Saseksas hercogs un hercogiene kopā ar Invictus Australia devās izbraucienā pa Sidnejas ostu.
Harija un Meganas bērni — sešgadīgais princis Ārčijs un četrgadīgā princese Lilibeta — viņiem Austrālijas braucienā nepievienojās.
Svētdien, 19. aprīlī, Megana savos “Instagram” stāstos publicēja video, kurā redzams, kā pēc atgriešanās mājās Kalifornijā viņu un Hariju sagaida baneris ar uzrakstu “Laipni lūgti mājās”.
Saseksas hercogiene dalījās arī ar kadriem, kuros redzami Austrālijā iegādāti suvenīri un našķi, kas, šķiet, bija paredzēti viņu bērniem, tostarp populārie Austrālijas saldumi "Tim Tams", konfektes, bilžu grāmatas un ar roku rakstītas kartītes.