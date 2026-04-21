“Mana mīļā mamma..." karaļa Čārlza II vēstījums karalienes Elizabetes II simtgadē aizkustina daudzus
Karalis Čārlzs II veltījis aizkustinošu cieņas apliecinājumu savai “mīļajai mammai” dienā, kad karalienei Elizabetei II būtu apritējuši 100 gadi, un atzinis, ka mūsdienās ir daudz jautājumu, kas, iespējams, viņu “dziļi satrauktu”.
Kamēr karaliskā ģimene pulcējas, lai Londonā ar dažādiem pasākumiem atzīmētu viņas simtgadi, monarhs publicējis video vēstījumu, lai “atskatītos uz valdnieces dzīvi un zaudējumu”.
“Man šķiet, ka daudz kas no tā, kādos laikos dzīvojam tagad, iespējams, viņu dziļi satrauktu, taču mani stiprina viņas pārliecība, ka labais vienmēr gūs virsroku un gaišāks rīts nekad nav tālu aiz apvāršņa,” viņš sacīja.
“Jo, kā jaunā princese Elizabete teica savā pirmajā publiskajā uzrunā tikai 14 gadu vecumā, katrs no mums var darīt savu daļu, lai rītdienas pasauli padarītu labāku un laimīgāku. Tā ir pārliecība, kurai es pievienojos no visas sirds,” sacīja Čārlzs.
Karaliskās amatpersonas neatklāja, uz kuriem jautājumiem Čārlzs atsaucies, taču tiek uzskatīts, ka viņš runājis gan par izaicinājumiem Apvienotajā Karalistē, gan ārvalstīs.
Karalis turpināja: “Tāpēc — neatkarīgi no tā, vai esam jauni vai veci, un lai cik atšķirīgi mēs būtu — centīsimies sekot šim piemēram, lai šī diena nebūtu tikai prombūtnes dēļ sāpīgi sajusta robežšķirtne, bet gan labi nodzīvotas dzīves un cerības pilna mantojuma svinēšana, kopīgi tiecoties uz labāku, laimīgāku rītdienu — tādu, kas balstīta mierā, taisnīgumā, labklājībā un drošībā.”
Trīs minūtes garais video, ar kuru Bekingemas pils dalījās savos sociālo mediju kanālos, tika filmēts šomēnes Balmorālas pils bibliotēkā — iemīļotajā Skotijas rezidencē, kur karaliene Elizabete II nomira 2022. gada 8. septembrī 96 gadu vecumā.
Aiz karaļa redzamas trīs viņa izvēlētas vēlīnās karalienes fotogrāfijas no dažādiem dzīves posmiem, tostarp portrets, kurā viņa redzama pavisam maza bērna vecumā.
“Karalienes Elizabetes solījums, ko piepildīja liktenis, veidoja pasauli ap viņu un skāra neskaitāmu cilvēku dzīves mūsu valstī, Sadraudzībā un ārpus tās,” sacīja karalis. “Gandrīz vesels gadsimts viņas dzīvē bija ievērojamu pārmaiņu laiks, taču cauri katrai desmitgadei un visām pārmaiņām viņa palika nemainīga, stingra un pilnībā uzticīga cilvēkiem, kuriem kalpoja.
Karalis arī atjaunoja savu “svinīgo solījumu par pienākumu un kalpošanu” nācijai, vēstījumu noslēdzot ar vārdiem: “Lai Dievs tevi svētī, mana mīļā mammu; tu uz visiem laikiem paliksi mūsu sirdīs un lūgšanās.”
Komentāros cilvēki uz karaļa vēstījumu reaģēja ļoti emocionāli, uzsverot, ka karaliene Elizabete II nekad netiks aizmirsta un joprojām dziļi pietrūkst. Daudzi viņu raksturoja kā apbrīnojamu un iedvesmojošu valdnieci, cildinot viņas cieņu, pazemību un piemēru, kas paliks atmiņā uz visiem laikiem. Netrūka arī sirsnīgu vārdu par skaisto vēstījumu, vēlējumu karalienei dusēt mierā, kā arī atbalsta apliecinājumu karalim Čārlzam.
Karaliskā ģimene šo dienu atzīmēs ar vizīti Britu muzejā, kur aplūkos ieteikumus karalienes Elizabetes memoriāla dizainam, bet pēc tam Bekingemas pilī rīkos pieņemšanu.
Princese Anna arī oficiāli atklās Karalienes Elizabetes II dārzu Rīdženta parkā.
