Šova “Ģimene burkā” dalībniekiem Karalkiniem nopietna finansiālā krīze, tiek skaitīts katrs eiro
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Karalkinu mājās smaga finansiālā situācija. Pāvels dodas uz veikalu pēc auto detaļām, bet naudas pietiek tikai daļai no nepieciešamā. Vendija neslēpj - visa Pāvela alga aiziet kredītu maksājumos.
“Vienai no mūsu mašīnām nepieciešams nomainīt stūres pirkstus. Sarunājām ar kaimiņu, kurš mums palīdz, satikties veikalā, lai tos nopirktu,” stāsta Pāvels. Pēcāk gan atklājas, ka detaļas nav izdevies nopirkt, tās pasūtītas uz citu dienu: “Bukses gan nepasūtīju, jo izrādās, ka viena maksā septiņus eiro, nevis divas… Pietrūka naudas.”
Vendija aizkadrā atklāj, ka šobrīd finansiālā situācija ir patiesi smaga, jo izdevumu ir ļoti daudz. Tāpat abi ar bažām skatās uz meitas spēļu laukumiņu, kuru pirms nepilna gada uzdāvinājuši radinieki. “Ja mēs viņu tagad nesaglābsim, pēc ziemas viss būs sapuvis. Mēs paši nekad mūžā ar savām finansiālajām iespējām nebūtu tādu atļāvušies, bet Vikas vecmāmiņa, onkulis un krustvecāki uzdāvināja bērnu laukumiņu. Laukumiņš stāv neapstrādāts, un man sirds lūzt, ka tāda dārga dāvana aizies postā gada laikā, tāpēc tā ir jāapstrādā. Un Vika tik ļoti grib, lai viņa būtu dažādās krāsās, nevis vienkārši apstrādāta… Bet ja viņa grib, tad būs jādomā. Krāsas gan ir ļoti dārgas.”