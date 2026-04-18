"Man ir bieza āda..." Intars Rešetins komentē runas par attiecībām ar Lauri Dzelzīti
Ādažu kultūras centrā nesen pirmizrādi piedzīvoja kriminālā komēdija "Patiesais kailums", kas skatītājus pārsteidza ar drosmīgu tēmu - iespējamu viendzimuma attiecību interpretāciju starp diviem kolēģiem.
Izrāde balansē starp spriedzi, absurdu un humoru, liekot gan smieties, gan uzdot neērtus jautājumus par attiecībām, uzticību un sabiedrības stereotipiem.
2026. gada 28. martā Ādažu kultūras centrā notika iestudējuma "Patiesais kailums" pirmizrāde.
Režisoram un aktierim Intaram Rešetinam-Pētersonam tika uzdots personisks jautājums – kāda ir trakākā bauma, ko viņš par sevi dzirdējis. Intars, kurš tagad ir divu meitu tēvs un precējies ar fitnesa treneri Zandu Zariņu-Rešetinu, atklāja, ka baumu aizsākumi meklējami laikā, kad viņš kopā ar Lauri Dzelzīti mācījās Dailes teātra 8. studijā vienā kursā. Toreiz abi jaunie aktieri bieži redzēti kopā – ne tikai studiju procesā un izrādēs, bet arī ārpus tā, un ciešā draudzība piesaistījusi publikas uzmanību. Baumas ar laiku pieņēmušās spēkā. 2010. gadā medijos parādījās publikācijas ar skaļiem virsrakstiem, piemēram, Latvijas geji par iekārojamāko atzīst Rešetinu, kas vēl vairāk uzkurināja sabiedrības interesi. Pats aktieris vēlāk kādā intervijā komentēja: “Nevienam taču nav noslēpums, ka es patīku stiprajam dzimumam, bet tas nenozīmē, ka esmu gejs.”
Papildu “degvielu” spekulācijām pielējuši arī dažādi publiski notikumi, tomēr viskonkrētākais baumu vilnis, pēc neoficiālas informācijas, sācies sociālajos tīklos – īpaši kādā nu jau dzēstā "Instagram" profilā @purvciemaaziņas. Tieši tur anonīmā jautājumu sadaļā parādījušies jautājumi un “liecības” par iespējamu romantisku saikni starp Rešetinu un Dzelzīti, piemēram: “Vai taisnība, ka Rešetins un Dzelzītis ir pāris?” Publisko interesi pastiprinājusi arī abu aktieru ciešā draudzība – kopīgas fotogrāfijas no pasākumiem, dalība maratonā un citi kopīgi projekti. Tas viss radīja augsni interpretācijām, kas ar laiku pārauga plašākās spekulācijās interneta komentāros un sociālo tīklu diskusijās. “Komentāros rakstīja, ka mēs ar Dzelzīti esam pāris. Nu nē,” Rešetins-Pētersons saka ar vieglu ironiju. Tagad viņa attieksme ir krietni mierīgāka un pat nedaudz izaicinoša: “Man tagad ir tik bieza āda, ka ir pilnīgi vienalga, ko raksta. Galvenais, ka raksta.”
Aktieris un režisors Intars Rešetins ar dzīvesbiedri Zandu Zariņu-Rešetinu.