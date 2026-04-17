Pēc “Maverika” milzu panākumiem top vēl viena “Top Gun” filma
Veiksmīgās asa sižeta filmas “Top Gun: Maveriks” turpinājums ir oficiāli tapšanas procesā, un Toms Krūzs atkal atgriezīsies kapteiņa Pīta “Maverika” Mičela lomā.
Studija “Paramount”, kas veidoja gan oriģinālo 1986. gada filmu “Top Gun”, gan tās 2022. gada turpinājumu, par ilgi gaidīto jaunumu paziņoja ceturtdien savā “CinemaCon” 2026 prezentācijā.
Tiek ziņots, ka studija apstiprinājusi — jaunajai, jau trešajai filmai tiek rakstīts scenārijs, un arī Džerijs Brukhaimers atgriezīsies kā producents.
Filma “Top Gun: Maveriks” bija Krūza pirmā atgriešanās Pīta “Maverika” Mičela lomā kopš oriģinālās filmas iznākšanas pirms 36 gadiem. “Top Gun” turpinājumā Maveriks, kurš vairāk kā 30 gadus ir bijis jūras kara flotes labākais, saņem jaunu uzdevumu - apmācīt jaunos pilotus kādai īpašai misijai. Jaunajā mācību grupā viņš sastop leitnantu Bredliju Bredšovu, sava bojāgājušā drauga Nika Bredšova dēlu.
63 gadus vecais “Neiespējamā misija” aktieris jau 2025. gada maijā deva mājienus par “Top Gun” franšīzes nākotni, stāstot par saviem nākamajiem plāniem asa sižeta kino karjerā.
“Jā, mēs domājam un runājam par daudziem dažādiem stāstiem — ko varētu darīt un kas ir iespējams,” viņš toreiz sacīja Austrālijas raidījumam “Today”. “Man vajadzēja 35 gadus, lai izdomātu “Top Gun: Maveriks”, tāpēc par visām šīm lietām, pie kurām strādājam, mēs runājam — gan par “Days of Thunder”, gan par “Top Gun: Maveriks”.”
Arī Kristofers Makvorijs, ilggadējais Krūza sadarbības partneris, kurš bija “Maveriks” līdzscenārists un līdzproducents, izteicās, ka vēl viens “Top Gun” turpinājums uz lielā ekrāna varētu nonākt ātrāk, nekā daudzi gaida.
“Es jau zinu, kas tas būs. Tas nebija grūti,” režisors sacīja podkāstā “Happy Sad Confused” pagājušā gada maijā. “Es domāju, ka tas būs grūti, un tā ir laba vieta, no kuras sākt.”
Viņš piebilda: “Tu ienāc telpā ar domu — nu, ko mēs darīsim? Un [līdzscenārists] Ērens Krūgers piedāvāja ideju, un mums bija viena saruna par to. Pamatstruktūra jau ir, tāpēc to nav grūti atrisināt.”
Papildus iespaidīgajiem 1,49 miljardiem ASV dolāru pasaules kinoteātru ieņēmumos, “Maveriks” 2023. gada Oskaru ceremonijā saņēma arī balvu kategorijā Labākā skaņa.
Tomēr “Top Gun” nav vienīgā franšīze, kuras nākotne liek Toma Krūza faniem uzdot jautājumus.
Kad pagājušajā gadā iznāca astotā un jaunākā sērijas “Neiespējamā misija” filma “Pēdējā atmaksa”, Krūzs lika noprast, ka tā varētu būt gandrīz 30 gadus ilgās spiegu sāgas noslēgums. “Tā ir pēdējā!” viņš sacīja žurnālistiem filmas pirmizrādē Ņujorkā. “To taču nesauc par “pēdējo” bez iemesla.”