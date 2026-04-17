FOTO: Ērika Elenjaka pēc 30 gadiem atgriežas “Pludmales patruļas” pasaulē. Lūk, kā viņa izskatās tagad
Savulaik viņa bija viena no spilgtākajām seriāla “Pludmales patruļa” skaistulēm, bet tagad Ērika Elenjaka atkal pārsteigusi fanus, parādoties seriāla jaunās versijas filmēšanas laukumā. 56 gadus vecā aktrise atgriezusies pie lomas, kas kļuva par vienu no viņas karjeras simboliem.
Galveno lomu seriālā atveidos Stīvens Amels, kuram uzticēta pieaugušā Hobija Bukanona loma — tēla, kurš oriģinālajā seriālā no 1991. līdz 1999. gadam bija redzams Džeremija Džeksona atveidojumā. Jaunajā seriālā galvenās lomas atveidos Brūksa Neidere, Šeja Mičela un Livija Danna, kā arī oriģinālā seriāla aktieris Deivids Čokači. Savukārt Elenjaka atgriezīsies vieslomā kā Šoni Makleina.
56 gadus vecā aktrise filmēšanas laikā Dienvidkalifornijā, Marina del Rejas pludmalē, bija ģērbusies bēšā blūzē virs zaļa topa un biksēs. Visi viņas pēdējos gados iegūtie tetovējumi uz rokām un kakla bija nomaskēti ar bēšu grimu.
‘Baywatch’ alum Erika Eleniak covers up sleeve tattoos on set of new revival This '90s icon is reprising her role of Shauni McClain on the Fox reboot of "Baywatch." https://t.co/5cll7XyKgO pic.twitter.com/FNB8yLzVub— UnfilteredAmerica (@NahBabyNahNah) April 16, 2026
Elenjaka bija viena no spilgtākajām oriģinālā “Pludmales patruļa” zvaigznēm — viņa seriālā filmējās trīs sezonas no 1989. līdz 1992. gadam. Aptuveni tajā pašā laikā viņa pozēja arī žurnāla “Playboy” vākam, līdzīgi kā viņas kolēģes Pamela Andersone un Karmena Elektra.
Jaunajā sižeta līnijā Šoni, kura tagad ir Santamonikas pilsētas domes deputāte, palīdzēs Hobijam Bukanonam sarīkot pirmās ikgadējās pludmales spēles, kurās “Pludmales patruļas” glābēji sacentīsies ar Krasta apsardzes pārstāvjiem dažādās disciplīnās.
Ērika Elenjaka dzimusi Glendeilā, Kalifornijā, ukraiņu, igauņu un vācu izcelsmes ģimenē. Viņa kļuva par daļu no kino vēstures jau 1982. gadā, kad filmējās ainā ar Henriju Tomasu klasiskajā filmā “E.T. The Extra-Terrestrial”. Nākamā loma viņai bija filmā “Imps” (1983), kas gan tika izdota tikai 2009. gadā.
Pēcāk viņa sāka parādīties televīzijā ar vieslomām seriālos “Silver Spoons”, “Still the Beaver” un “Boys Will Be Boys”. Pēc vairāku gadu pārtraukuma viņa atgriezās kino, atveidojot vienu no upuriem 1988. gada filmas “The Blob” pārtaisījumā, kas vēlāk ieguva kulta filmas statusu zinātniskās fantastikas un šausmu žanrā.
Pēc tam sekoja lomas lielāka budžeta filmās, tostarp Stīvena Sīgala asa sižeta filmā “Under Siege”, 1993. gada filmā “The Beverly Hillbillies”, romantiskajā komēdijā “A Pyromaniac’s Love Story” un 1996. gada filmā “Bordello Of Blood”, kas ir “Tales From The Crypt” atvasinājums.
Vēlākajos gados — 1990. gadu beigās, 2000. gados un arī 2020. gados — viņa filmējās retāk, galvenokārt neliela budžeta neatkarīgās filmās. Viņas jaunākā kino loma bija 2024. gada filmā “Lolipop Gang”, kur viņa atveidoja pati sevi piecus gadus pēc iepriekšējās kino lomas.
Kamēr viņas kino karjera uzņēma apgriezienus, Elenjaka 1989. gadā piedalījās arī trīs sērijās seriālā “Charles In Charge” kopā ar Skotu Baio, pirms pievienojās “Pludmales patruļai”.
Viņas varone uzsāka attiecības ar Bilija Vorloka atveidoto Ediju Kremeru, un trešās sezonas sākumā abi apprecējās un pārcēlās uz Austrāliju, tā noslēdzot Šoni stāstu seriālā.
Oriģinālā “Pludmales patruļa” debitēja 1989. gadā un vēlāk kļuva par skatītāko seriālu pasaulē. Tas tika pārraidīts vairāk nekā 200 valstīs un savā popularitātes virsotnē ik nedēļu sasniedza vairāk nekā miljardu skatītāju.