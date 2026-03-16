“Pludmales patruļa” atgriežas: top leģendārā seriāla turpinājums
Leģendārais pludmales glābēju seriāls “Pludmales patruļa” drīzumā piedzīvos jaunu versiju. Televīzijas kanāls “Fox” gatavo populārā seriāla turpinājumu, kas pie skatītājiem nonāks 2026.–2027. gada televīzijas sezonā.
Galveno lomu seriālā atveidos Stīvens Amels, kuram uzticēta pieaugušā Hobija Bukanona loma — tēla, kurš oriģinālajā seriālā no 1991. līdz 1999. gadam bija redzams Džeremija Džeksona atveidojumā.
Tagad Hobijs ir kapteinis, sekojot sava leģendārā tēva Miča Bukanona pēdās, kuru oriģinālajā seriālā spēlēja Deivids Haselhofs. Seriāla sižets sākas brīdī, kad Hobija pasaule apgriežas kājām gaisā — pie viņa durvīm ierodas Čārlija, meita, par kuras eksistenci viņš neko nav zinājis, un kura vēlas turpināt Bukanonu ģimenes mantojumu, kļūstot par glābēju līdzās savam tēvam.
Seriālā būs redzams arī Deivids Čokači, kurš seriāla “Pludmales patruļa” no sestās līdz devītajai sezonai atveidoja Kodiju Medisonu. Kā teikts īsajā seriāla aprakstā, “oriģinālais sirdsāķītis Kodijs Medisons atgriežas pludmalē. Kodijs vada “The Shoreline” — neoficiāli oficiālo “Pludmales patruļas” bāru un grilu — un joprojām ik pa laikam uzvelk sarkanos šortus, lai glābtu dzīvības. Viņš ir mentors un draugs, kas saviem kolēģiem glābējiem sniedz otro māju… un pēc liela glābšanas darba vienmēr piedāvā bezmaksas vistas spārniņus.”
Seriāla filmēšanu paredzēts sākt šajā pavasarī Venisas pludmalē Losandželosā, kā arī “Fox Studio” teritorijā. Čokači pievienošanās ir pirmā oficiālā kādas no oriģinālā seriāla zvaigznēm atgriešanās šajā jaunajā versijā.
Seriālam pievienojusies arī modele Brūksa Neidere, kuras vienīgais darbs aktrises statusā līdz šim bijusi neliela loma 2018. gada filmā “Backtrace” kopā ar Silvestru Stalloni. Tāpat seriālā būs redzams 24 gadus vecais Noa Beks, kas sevi līdz šim apliecinājis kā sociālo tīklu influenceri. Viņam ir vairāk nekā 30 miljoni sekotāju platformā “TikTok”. Noa Beks 2021. gadā apguva aktiermeistarību. Pēc epizodiskām lomām vairākos pusaudžu seriālos viņš atveidoja galveno lomu 2024. gada filmā “Sidelined: The QB and Me”, kā arī tās 2025. gada turpinājumā.
Pagaidām vēl nav zināms, vai Andersone, Haselhofs vai citas pazīstamas sejas, izņemot Čokači, piedalīsies jaunajā versijā, taču Elektra iepriekš atzinusi, ka viņai tas varētu interesēt.
Oriģinālā “Pludmales patruļa” debitēja 1989. gadā un vēlāk kļuva par skatītāko seriālu pasaulē. Tas tika pārraidīts vairāk nekā 200 valstīs un savā popularitātes virsotnē ik nedēļu sasniedza vairāk nekā miljardu skatītāju.
Pludmales seriālā Deivids Haselhofs atveidoja Miču — pašaizliedzīgu glābēju komandas vadītāju Malibu pludmalē. Papildus Haselhofam šovs veicināja arī tādu zvaigžņu karjeras kā Pamela Andersone, Karmena Elektra, Džeisons Momoa un Jasmina Blīta.
Deivids Haselhofs 90. gados populārajā seriālā „Pludmales patruļa”
Deivids Haselhofs popularitāti iemantoja filmējoties 90. gados populārajā seriālā „Pludmales patruļa” („Baywatch”).