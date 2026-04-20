Endrū Loida Vēbera brālis Džulians noslēpumu atklāj tikai pēc 75. dzimšanas dienas: "Es cīnos ar vēzi"
Slavenā komponista Endrū Loida Vēbera (78) jaunākais brālis, čellists Džulians Loids Vēbers (75), atklājis, ka cīnās ar prostatas vēzi, un atzinis: “Es negribēju nevienu pievilt, tāpēc savu diagnozi turēju noslēpumā.”
Endrū Loida Vēbera brālis Džulians paziņojis, ka jau tuvākajā laikā plāno sākt prostatas vēža ārstēšana.
Čellists 14. aprīlī nosvinēja savu 75. dzimšanas dienu un tajā pašā dienā atgriezās uz koncertskatuves pēc 12 gadu pārtraukuma, ko bija izraisījusi trauma. Viņš uzstājās dzimšanas dienas labdarības koncertā Vigmora zālē Londonā un atklāja, kāpēc iepriekš nav runājis par savu slimību. Džulians paziņojumā sacīja: “Es negribēju nevienu pievilt, tāpēc savu diagnozi paturēju noslēpumā līdz pat dzimšanas dienas koncertam, taču tagad man pēc iespējas ātrāk jāuzsāk ārstēšana. Mani iedrošina mediķu prognozes, un es ceru pilnībā atveseļoties. Es negrasos atcelt ieplānotās saistības un līdz ārstēšanas beigām par šo tēmu vairāk neizteikšos.”
Mūziķis nebija ilgstoši uzstājies veselības problēmu dēļ. Viņam 2014. gadā diagnosticēja diska trūci, ko bija izraisījusi labās rokas intensīva kustība ar lociņu, spēlējot instrumentu. Trauma izrādījās tik nopietna, ka viņš pat pārdeva savu Stradivāri čellu, domādams, ka uz skatuves vairs nekad nespēs spēlēt.
Tomēr pagājušajā gadā Džulians apstiprināja, ka atsācis mācīties spēlēt, un, runājot par atgriešanos uz skatuves, izdevumam “Observer” sacīja: “Pirms dažām nedēļām es sāku vingrināties spēlēt gammas. Pamēģināju nospēlēt visu skaņdarbu, bet ātri sapratu – tas vēl neizdodas. Bija jāiet soli pa solim. Sākumā 15 minūtes, tad pusstunda. Pēc tam jau varēju stundu. Tagad ar nepacietību gaidu koncertu. Ceru, ka spēšu to paveikt.”
Džulians Loids Vēbers uzstājies arī 2012. gada Londonas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. 2021. gadā viņam piešķirts Britu impērijas ordenis (OBE) par ieguldījumu mūzikā.
Nesen izdevums “Sunday Times” citējis Džuliana atmiņas par viņa ciešajām attiecībām ar vecāko brāli Endrū, kas aprakstītas viņa nesen iznākušajā biogrāfiskajā grāmatā “Bows and Arrows”.
Bērnībā abi brāļi bieži spēlējušies kopā. “Mēs radījām veselu izdomātu pasauli, kuras centrā bija mūsu rotaļu teātris – Haringtona paviljons. Tas bija būvēts no ķieģeļiem un koka klucīšiem, izklāts ar audumu gabaliņiem, un tajā bija iespaidīga rotējoša skatuve, kas bija radīta no veca skaņuplašu atskaņotāja. Izrādes notika pārsteidzoši bieži.”
“Draugi, ģimene un viesi bija aicināti klausīties Endrū jaunākos mūziklus, kamēr mēs abi darbojāmies ar gaismām un “aktieru sastāvu”, kurā bija rotaļu zaldātiņi. Bija pat grezns, tumši sarkans samta priekškars.”
Kā zināms, Endrū vēlāk kļuva par vienu no slavenākajiem mūziklu komponistiem pasaulē, bet viņa brālis Džulians izveidoja izcilu čellista karjeru, vairāk pievēršoties koncertdarbībai, nevis teātrim. Abus brāļus ļoti ietekmēja viņu tēvs Viljams Loids Vēbers, kurš dēliem deva stabilus pamatus mūzikā.
Brāļi strādājuši pie vairākiem kopīgiem projektiem, tostarp ierakstiem, kur Džulians izpilda Endrū radīto mūziku, kas aranžēta čellam. Endrū pat radījis un pielāgojis skaņdarbus tieši Džulianam, apliecinot patiesu cieņu pret brāļa talantu.
Bērnībā abi brāļi dzīvoja Londonā kopā ar vecākiem – tēvu Viljamu un mammu Džīnu –, kā arī vecmāmiņu Molliju no mātes puses.
Kad Endrū pats saskārās ar veselības problēmām, tostarp vēzi 2009. gadā, Džulians bija daļa no ģimenes, kas sniedza nenovērtējamu atbalstu. 2023. gadā komponistu piemeklēja traģēdija. 43 gadu vecumā pēc smagas cīņas ar kuņģa vēzi mūžībā devās viņa dēls Nikolass.
Endrū ar sēru vēsti dalījās vietnē “Twitter”. “Ar salauztu sirdi paziņoju, ka pirms dažām stundām Beisingstokas slimnīcā nomira mans mīļais vecākais dēls Niks. Visa ģimene ir pulcējusies kopā un esam pilnībā sagrauti.”